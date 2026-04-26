¡Fuego puro! Misiorowski rompe el récord de velocidad de Tarik Skubal con un misil de 102.7 mph El derecho de los Cerveceros dejó a Oneil Cruz con el bate en el hombro y de paso borró a Skubal de los libros de historia. En un duelo de "titanes" contra los Piratas, Jacob Misiorowski demostró que no es humano. ¿Es este el brazo más dominante de la actualidad en las Grandes Ligas?

Si usted cree que ha visto lanzallamas en la MLB, prepárese para lo que hizo Jacob Misiorowski este sábado. Aunque los Cerveceros de Milwaukee cayeron 6-3 ante los Piratas de Pittsburgh, el resultado pasó a segundo plano cuando el radar marcó una cifra que puso a todo el American Family Field a temblar.

En el mismísimo primer turno del juego, Misiorowski enfrentó al gigante dominicano Oneil Cruz y lo fusiló con una recta de cuatro costuras a 102.7 millas por hora. ¡Un verdadero proyectil! Con este envío, el derecho de 24 años rompió el récord de la mayor velocidad para un ponche por parte de un abridor desde que se rastrean los lanzamientos (2008), superando las 102.6 mph que Tarik Skubal (Tigres) había registrado el año pasado.

“Se sintió normal”: La frialdad de un fenómeno

Lo más increíble no fue solo el número en la pizarra, sino la reacción del lanzador. Tras completar 6 entradas de 3 carreras y 9 ponches, Misiorowski soltó una frase que dejó a los periodistas en shock: “Se sintió igual que cualquier otra apertura. Creo que así es como es. Normal”. ¡Válgame Dios! Lo que para otros es una hazaña histórica, para él es solo un día más en la oficina.

En lo que va de este 2026, Misiorowski está “abusando” de la liga:

Ponches: 51 (¡Líder de toda la MLB!).

Efectividad: Sólida en 3.31 tras seis aperturas.

Control: 51 abanicados frente a solo 13 boletos.

Duelo de dominicanos y récords

Ver a Misiorowski ponchar a Oneil Cruz con esa velocidad fue un choque de trenes. Cruz, conocido por tener también una velocidad de salida de élite con su bate, esta vez no pudo ni ver la “bola blanca”. Los Cerveceros saben que tienen una joya en sus manos y que, con esa recta que toca los tres dígitos de forma constante, el cielo es el límite para el joven derecho.

La gerencia de Milwaukee ahora solo espera que ese dominio se traduzca en más victorias, ya que el equipo necesita capitalizar cada vez que su “as” sube a la lomita para mantenerse en la pelea de la División Central.

¿Usted cree que el brazo de Misiorowski podrá aguantar ese ritmo de 102 mph toda la temporada o estamos viendo a un lanzador que está forzando demasiado la máquina? ¿Es Misiorowski ya el favorito para llevarse el Cy Young de la Nacional o todavía es muy temprano para cantar victoria?