¿Fuera de Arizona? Rumores de cambio de Ketel Marte chocan con la realidad de su contrato A pesar de los roces internos en el clubhouse y el interés persistente de potencias de la Liga Americana, los derechos adquiridos por el intermedista quisqueyano blindan por completo su permanencia en el desierto. Analizamos por qué los derechos contractuales y las cláusulas de no cambio hacen imposible un traspaso de Ketel Marte fuera de los Diamondbacks de Arizona.

La delgada línea entre la gestión del físico de un jugador y el compromiso colectivo ha vuelto a desatar una tormenta mediática en las Grandes Ligas. Ketel Marte, la bujía ofensiva de los Diamondbacks de Arizona, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán debido a la frecuencia con la que solicita días libres. Según reportes del reputado periodista Bob Nightengale, recopilados en una crónica de Adda E. Lavalle Lara, esta tendencia ha provocado molestias tangibles tanto en la oficina principal como entre algunos de sus compañeros de equipo, especialmente al coincidir sus descansos con duelos de alto calibre ante estrellas de la talla de Shohei Ohtani.

Ante el ruido en el clubhouse, las especulaciones sobre un posible traspaso antes de la fecha límite no se han hecho esperar, atrayendo las miradas de franquicias con necesidad de impacto inmediato como los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston. Sin embargo, la realidad de la industria dicta que mover al nativo de Nizao en este 2026 es una misión prácticamente imposible.

El escudo de los derechos “10-and-5”

La razón primordial que congela cualquier intención de canje por parte de la gerencia de Arizona ocurrió en el plano administrativo. El pasado mes de abril de 2026, Marte alcanzó oficialmente los codiciados derechos “10-and-5” de la MLB. Este estatus reglamentario se le otorga a aquellos peloteros que acumulan un mínimo de 10 años de servicio en las Mayores y los últimos 5 de forma consecutiva con la misma organización.

Poder de veto absoluto: Al activar esta cláusula automática, Marte adquiere el derecho de vetar cualquier traspaso.

Visto bueno obligatorio: Ningún cambio de equipo puede ejecutarse sin su consentimiento explícito, lo que quita el control de las negociaciones de las manos de la directiva y enfría las ofertas externas.

Los números respaldan la estrategia médica

A pesar del debate que inunda los foros de aficionados, tanto el cuerpo técnico de los D-backs como el propio jugador han defendido a capa y espada las jornadas de descanso, argumentando que obedecen a un estricto plan médico preventivo diseñado para proteger sus piernas tras el historial de lesiones que mermó su rendimiento en temporadas pasadas.

Y si nos remitimos a los datos puros, la estrategia está rindiendo dividendos:

Presencia y Rendimiento en 2026:

Variable Registro Oficial Impacto en el Diamante Participación 60 de 64 juegos Ha estado disponible en el 93.7% de los compromisos del club. Versatilidad Ambas manos Mantiene su letal condición de bateador ambidiestro. Garantía Segunda Base Sigue facturando una defensa de categoría de lujo en la intermedia.

Una ganga financiera difícil de soltar

El último clavo que asegura la permanencia del dominicano en Phoenix es la estructura de su contrato. En abril de 2025, Marte estampó su firma en una extensión contractual por seis años y 116.5 millones de dólares.

Este pacto, que incluye porciones de dinero diferido, asegura sus servicios hasta la temporada 2030 y contempla una opción del jugador por 11.5 millones para el año 2031. En el contexto de la economía actual de las Grandes Ligas, asegurar a un intermedista All-Star por un promedio anual que ronda los 19 millones de dólares representa una de las nóminas más amigables y rentables para cualquier organización.

A menos que la relación interna en el clubhouse sufra una ruptura total e irreversible, los Diamondbacks no tienen motivos financieros ni deportivos para desprenderse de su principal motor ofensivo. La novela de los días libres seguirá generando titulares en la prensa, pero en el terreno de las realidades, la corona de Ketel Marte en Arizona sigue estando firmemente blindada.