Garrett Crochet lanza con el alma y Boston respira con alivio Garrett Crochet roza la gloria del no-hitter y se cobra revancha ante los White Sox.

El zurdo de los Medias Rojas rozó la perfección con una joya de pitcheo frente a su antiguo equipo, en una actuación que justifica su millonaria extensión de contrato y devuelve la esperanza a Boston en medio de una serie complicada.

En una tarde dominical en la que los Medias Rojas de Boston necesitaban urgentemente evitar una barrida ante los Medias Blancas de Chicago, Garrett Crochet emergió como el héroe inesperado, guiando a su nuevo equipo con una exhibición que rozó la historia. El zurdo, enfrentándose a la organización que lo vio debutar en Grandes Ligas, lanzó 7.1 entradas sin permitir imparable, hasta que Chase Meidroth rompió la magia con un sencillo en la octava entrada. Fue un duelo marcado por la tensión, el simbolismo y, sobre todo, la calidad.

Crochet, quien firmó recientemente una extensión de seis años y 170 millones de dólares con Boston, justificó cada centavo del contrato con una actuación dominante: 11 ponches, un solo hit y un boleto. No solo fue eficiencia; fue control mental, deseo de revancha y dominio absoluto. “Sentía que tenía bastante en reserva. Podría haber lanzado cinco innings más. Me sentía realmente bien”, comentó el serpentinero tras el encuentro, dejando claro que no solo estaba físicamente preparado, sino también mentalmente enfocado para un desafío de ese calibre.

Un golpe emocional y deportivo para Chicago

El guion no podía ser más cinematográfico: Crochet volvió al Guaranteed Rate Field, pero esta vez como rival. Y no perdonó. Uno por uno, fue eliminando a sus excompañeros con una mezcla letal de rectas ascendentes, cambios de velocidad bien colocados y una slider afilada. Hasta la octava entrada, la hinchada local se quedó sin motivos para aplaudir. Fue entonces cuando Meidroth —curiosamente, uno de los jugadores involucrados en el canje que llevó a Crochet a Boston— conectó un sencillo que desató un suspiro colectivo.

Esa conexión no solo acabó con el no-hitter, sino que también le robó a Crochet la oportunidad de cerrar con broche de oro su revancha personal. Sin embargo, el zurdo salió del montículo como un ganador en todos los sentidos, dejando claro que los Medias Rojas habían acertado con su inversión.

Apoyo limitado, pero suficiente

Pese a la brillantez de Crochet, el margen fue estrecho. El equipo de Alex Cora solo logró anotar tres carreras en todo el partido, dos de ellas gracias a un doblete oportuno de Trevor Story, quien luego añadió un jonrón solitario para poner el 3-1 definitivo. El bullpen, liderado por Garrett Whitlock, hizo lo suficiente para mantener la ventaja, a pesar de permitir que el único corredor heredado de Crochet anotara.

Ese pequeño margen refleja una preocupación latente para Boston: la ofensiva sigue sin carburar. A lo largo de la serie ante Chicago, apenas sumaron seis carreras en total. Una cifra que sugiere que el cuerpo de lanzadores necesitará seguir sacando agua del pozo si el equipo quiere mantenerse competitivo.

Crochet y la esperanza renovada en Boston

Con este triunfo, los Medias Rojas colocan su récord en 8-9, evitando así caer a un comprometedor 7-10. Más allá de la estadística, el impacto emocional del juego va mucho más allá: Boston necesitaba una chispa, y Crochet la encendió con fuego. A sus 25 años, el lanzador parece haber encontrado no solo su sitio en la rotación, sino también un propósito renovado tras su cambio de aires.

Los próximos desafíos, como la serie ante los Tampa Bay Rays, serán otra prueba para este equipo que busca identidad y constancia. Pero si algo quedó claro este domingo en Chicago, es que cuando Garrett Crochet toma la pelota, hay motivos para soñar.

Por qué importa:

En una liga donde los contratos millonarios suelen venir cargados de dudas, Garrett Crochet ha dado un paso firme en la validación de su valor. Su actuación no solo sirve como venganza personal contra los White Sox, sino como una declaración de intenciones para toda la Liga Americana: Boston tiene un nuevo as en su rotación, y está listo para brillar.