La espera terminó. Gerrit Cole regresa al montículo del Yankee Stadium este viernes — y lo hace en el momento más importante posible, ante los Rays de Tampa Bay, líderes de la División Este de la Liga Americana.

El manager Aaron Boone confirmó el plan el martes, poniendo fin a la incógnita sobre si Cole realizaría una séptima apertura de rehabilitación o si los Yankees lo activarían directamente para el duelo ante Tampa Bay. La decisión fue clara: el ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana 2023 regresa antes de lo previsto.

Más de un año fuera del juego

Cole, de 35 años, no ha lanzado en un juego importante para los Yankees desde el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024 — su última aparición antes de someterse a la cirugía Tommy John en marzo de 2025.

La operación lo obligó a perderse toda la temporada 2025. Los Yankees ganaron 94 juegos sin él ese año, pero cayeron ante los Blue Jays de Toronto en la Serie Divisional de la Liga Americana — una eliminación que dejó claro lo que el equipo extrañaba sin su as en el montículo.

Las señales del regreso: 99.6 mph en rehabilitación

Cole completó seis aperturas de rehabilitación con una efectividad de 5.28 en 29 entradas — números que no generan alarma dado el contexto de un pitcher volviendo de Tommy John. Lo que sí generó entusiasmo fue su última salida del sábado:

Recta de hasta 99.6 mph — señal de que la velocidad regresó

— señal de que la velocidad regresó 1 carrera permitida en 5.1 entradas

84 pitcheos lanzados

Esa actuación fue la que convenció a la organización de que Cole estaba listo para el juego grande.

El movimiento de roster

Para abrir el espacio en el roster, los Yankees enviaron al lanzador Elmer Rodríguez al Triple-A el lunes. Rodríguez había abierto el juego del domingo y estaba programado para lanzar el viernes antes de que Cole ocupara su lugar.

La decisión de adelantar el regreso de Cole — en lugar de darle una séptima apertura de rehabilitación — habla de la confianza que el cuerpo técnico tiene en su recuperación.

El contexto: los Yankees necesitan a Cole

Nueva York llega a este momento con récord de 28-17 — a dos juegos de los Rays en el liderato de la División Este. Con Max Fried en la lista de lesionados por una contusión ósea en el codo, la rotación de los Yankees ha dependido en gran medida de la revelación Cam Schlittler (ERA de 1.35) y de otros brazos jóvenes.

El regreso de Cole cambia el panorama completamente. Si el as recupera su nivel de Cy Young, la rotación de los Yankees se convierte en la más temida de la Liga Americana — y la carrera por el liderato de la División Este se vuelve mucho más interesante.

El rival: los Rays, líderes del Este

El debut no podría ser más desafiante. Tampa Bay lidera la División Este y llega al Yankee Stadium en plena forma. Pero si hay un escenario ideal para que Cole demuestre que está de vuelta, es precisamente este — en casa, ante el rival más importante de la división, con el Bronx rugiendo.