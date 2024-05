Gerrit Cole: ¿un retorno en junio? Lanza práctica sin molestias en el brazo.

22/05/2024 · 09:40 AM

El as de los Yankees, Gerrit Cole, realizó 20 pitcheos en una práctica de bateo sin sentir molestias en su brazo, indicando un posible regreso para junio.

Gerrit Cole, el estelar lanzador de los New York Yankees, subió al montículo del Yankee Stadium para realizar una práctica de bateo por primera vez desde la pretemporada. Vestido con el uniforme a rayas, Cole lanzó 20 pitcheos y no sintió ninguna molestia en su brazo, un gran paso en su recuperación de la inflamación en el codo que le ha mantenido fuera de juego.

Detalles de la Práctica

En esta sesión, Cole enfrentó al venezolano Oswaldo Cabrera y a Jamai Jones, mostrando su repertorio completo. Lanzó 11 rectas, cinco cambios de velocidad, dos curvas y un par de sliders, impresionando tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico.

“Me siento bastante bien, y el repertorio estuvo muy bueno”, declaró Cole. “Tuve algo de diversión. Todo fue positivo”.

Significado del Uniforme

El manager Aaron Boone comentó sobre la decisión de Cole de usar el uniforme completo durante la práctica: “Le da seriedad a esto, por lo que significa ponerse el uniforme”.

Cole, ganador del último trofeo Cy Young de la Liga Americana, explicó su elección de vestimenta simplemente: “Porque lo echo de menos”.

Progreso en la Recuperación

Esta práctica marcó un hito significativo en la recuperación de Cole. Desde su última apertura en la pretemporada el 1 de marzo, donde experimentó dolor en el codo, ha estado en un proceso de rehabilitación que incluyó cinco sesiones de bullpen antes de esta práctica de bateo.

“Parece que él hizo las cosas con facilidad. Creo que estuvo afinado”, señaló Boone. “Es un gran paso”.

Perspectivas de Retorno

Cole mencionó que planea realizar una o dos prácticas más de bateo antes de iniciar una estadía de rehabilitación en las ligas menores, donde probablemente cumpla cuatro o cinco aperturas. Esto sugiere un posible retorno al equipo principal en junio.

“Hay menos dolor. Simplemente me siento mejor”, comentó acerca de la diferencia respecto a su situación hace un par de meses. “Principalmente ha incidido el hecho de que me he sentido refrescado para la próxima sesión en el montículo”.

Cuando se le preguntó sobre un posible regreso en junio, Cole respondió: “No lo descartaría”.

Implicaciones para los Yankees

El retorno de Cole sería una inyección de ánimo para los Yankees, quienes han estado lidiando con varias lesiones en su rotación de lanzadores. La presencia de su as podría ser crucial para mantener la competitividad en la temporada y aspirar a los playoffs.

Los aficionados y el equipo esperan ansiosos su regreso, confiando en que Cole pueda retomar su forma dominante y liderar a los Yankees en la segunda mitad de la temporada.

Gerrit Cole está dando pasos sólidos hacia su recuperación completa, y la posibilidad de verlo de vuelta en el montículo en junio es cada vez más real. Su desempeño en la práctica de bateo sin dolor es una señal positiva para los Yankees y sus seguidores, quienes esperan su regreso con gran anticipación.