Gigantes de San Francisco vs Piratas de Pittsburgh: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 14 de julio Los Gigantes de San Francisco están buscando hacer un empuje hacia playoffs cuando se enfrenten a los Piratas de Pittsburgh.

Los Giants terminaron la primera mitad de la temporada ganando dos de tres a los Rockies. Aún así, ganaron solo cuatro de sus últimos diez antes del descanso y tienen marca de 49-41 en la temporada. Eso coloca a los Giants en 49-41 en la temporada y 2.5 juegos detrás de los Dodgers y Diamondbacks en la división. Actualmente tienen un puesto de comodín, pero solo tienen una ventaja de medio juego sobre los Cerveceros y los Filis en esa carrera.

Los Piratas ingresan al juego con una victoria sobre Arizona. Aún así, han perdido siete de sus últimos diez y ahora tienen marca de 41-49 en la temporada. Esto los coloca 8.5 juegos detrás de los Rojos por el primer lugar de la división y 7.5 juegos fuera del comodín. Para abrir junio, los Piratas tenían marca de 28-27, desde entonces, han perdido 21 veces y ganado solo 13 .

Aquí están las probabilidades de Giants-Pirates MLB , cortesía de FanDuel.

Probabilidades de la MLB, Gigantes-Piratas:

San Francisco Giants: -1.5 (+130)

Piratas de Pittsburgh: +1,5 (-156)

Más: 9 (-115)

Menos: 9 (-105)

Cómo ver Gigantes contra Piratas:

Televisión: Apple TV+

Transmisión: MLB.TV/Apple TV+

Hora: 7:05 p. m. ET/ 4:05 p. m. PT

Por qué los gigantes podrían cubrir la propagación

Los Giants ingresan al juego con una sólida ofensiva. Ocupan el puesto 11 en las mayores en carreras anotadas este año, mientras que ocupan el puesto 16 en promedio de bateo, el 15 en porcentaje de embase y el 14 en slugging. Están dirigidos por JD Davis. Davis lidera al equipo en carreras impulsadas y promedio de bateo en la temporada. Julio no ha sido bueno para Davis. Está bateando solo .233 en el mes con un jonrón y dos carreras impulsadas. También ha marcado tres veces. La mayor preocupación es su falta de bases por bolas. Todavía no ha caminado este mes.

Si bien Davis no ha estado de moda, Wilmer Flores sí. Está bateando .417 en el mes con un porcentaje de embase de .462. Sin embargo, Flores solo ha anotado una vez este mes y no ha impulsado una carrera. Últimamente solo ha estado bateando sencillos. Tiene diez hits en el mes y su único extrabase es un doble el 8 de julio.

Mientras tanto, Mike Yastrzemski ha tenido problemas este mes hasta ahora. Está bateando solo .154 y tampoco tiene una carrera impulsada. Yastrzemski solo tiene dos hits este mes y uno de ellos es por extrabases. Conectó un doble el 4 de julio contra Seattle. Actualmente, Yastrzemski está en una racha de cuatro juegos sin hits. Brandon Crawford tiene dos carreras impulsadas en el mes con la ayuda de un jonrón. Aún así, está día a día en este momento y está bateando solo .143.

Los Giants enviarán a Ross Stripling en este. Actualmente tiene marca de 0-2 en la temporada con efectividad de 6.37. Ha estado comenzando últimamente, con dos aperturas en julio. En cada uno de ellos, estuvo por debajo de cuatro entradas, trabajando más como abridor. Tiene una efectividad de 3.18 en julio y los Giants no han ganado un juego en sus dos aperturas.

Por qué los piratas podrían cubrir la propagación

La ofensiva de los Piratas ha tenido problemas este año, ocupando el puesto 25 en carreras anotadas en el año. También ocupan el puesto 21 en promedio de bateo, el 20 en porcentaje de embase y el 25 en porcentaje de slugging. Los Piratas están liderados en la ofensiva por Jack Suwinski. Tiene 19 jonrones este año con 48 carreras impulsadas mientras batea .235. Retomó su ofensiva en julio. Suwinski está bateando .321 en el mes con un OBP de .444. Tiene tres jonrones y diez carreras impulsadas en el mes. También ha bateado dos dobles, pero los ponches han sido un problema. se ha ponchado 14 veces este mes y dos o más veces en cada uno de sus últimos cinco juegos.

Ji-Man Choi ha estado bateando mejor últimamente. Regresó a la alineación el 7 de julio después de jugar por última vez el 13 de abril. Ha bateado .250 desde que regresó, y en su último juego, tuvo marca de 2-4 con un jonrón y dos carreras impulsadas. Conner Joe también ha estado de moda últimamente. Está bateando .400 en el mes con un porcentaje de embase de .571. Sin embargo, no tiene una carrera impulsada y solo tiene un hit extrabase. Eso es un doble.

Mientras que algunos muchachos han bateado bien, algunos de los jugadores principales no lo han hecho bien. Carlos Santana está bateando solo .118 con dos carreras impulsadas y ningún jonrón. Bryan Reynolds está bateando solo .152 este mes con dos carreras impulsadas y un jonrón. Además, Andrew McCuthen no tiene hit este mes. Tiene dos bases por bolas, pero no ha anotado una carrera.

En el montículo de los Piratas estará Rich Hill. Tiene marca de 7-9 en la temporada con efectividad de 4.78. Julio no ha ido bien para Hill. Ha permitido ocho carreras en solo nueve entradas de trabajo en dos aperturas. También ha permitido un jonrón en cada apertura mientras caminaba seis. Esto ha llevado a Hill a tener un récord de 0-2 con una efectividad de 8.00 en el mes.

Predicción y elección final de Giants-Pirates

Si bien Ross Stripling no es un lanzador increíble, le da a los Giants la ventaja en el picheo en este caso. Hill no ha permitido menos de tres carreras en un juego desde el 9 de junio. Además, la ofensiva de Gigantes es mejor. No es mucho mejor, pero muchos de los bates del Pirata están luchando en este momento. Los Piratas están en caída libre. Están luchando a la ofensiva y el pitcheo no ha sido sólido. Incluso cuando tienen un buen comienzo, el bullpen los está defraudando. Mientras tanto, el bullpen del Gigante ha sido mejor. Ambos equipos están actualmente en la carrera por los playoffs, pero los Piratas se están desvaneciendo rápidamente. Espere que los Giants comiencen la segunda mitad calientes. Estarán en contienda por la corona de la división. Espere una buena cantidad de carreras en este con una victoria de los Gigantes.

Predicción y elección final de Giants-Pirates: Giants -1.5 (+130) y más de 9 (-115)