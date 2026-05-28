Las oficinas de las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores de la MLB (MLBPA) han vuelto a entrar en un escenario de alta tensión. Este jueves 28 de mayo se dio a conocer una propuesta revolucionaria que busca transformar por completo la estructura económica y el mercado de transferencias de la Gran Carpa de cara al futuro a mediano plazo.
De acuerdo con un reporte adelantado por la cadena internacional ESPN, la alta gerencia de la Major League Baseball presentó de manera oficial un plan para implementar un tope salarial estricto y rígido a partir de la temporada 2027. Esta iniciativa, que históricamente ha sido el punto de mayor fricción y discordia entre los dueños de los equipos y los peloteros, llega en el marco de las negociaciones tempranas rumbo al próximo Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA).
Los números de la propuesta: Piso mínimo y techo máximo
El plan diseñado por la MLB busca establecer un ecosistema financiero mucho más regulado a través de dos parámetros numéricos definitivos para las 30 franquicias del sistema:
– El piso salarial (Gasto mínimo): Cada organización estaría obligada a tener un gasto mínimo en nómina de 171.2 millones de dólares, una cifra que incluye de forma mandatoria las prestaciones y beneficios de los jugadores. Esto forzaría a los equipos de mercados pequeños a invertir más dinero en el terreno.
– El tope salarial (Límite máximo): Se fijaría un límite salarial máximo improrrogable de 245.3 millones de dólares por temporada. El objetivo primordial de este techo es frenar el gasto desmedido y reducir las marcadas ventajas competitivas que existen hoy en día entre los mercados grandes y pequeños.
Durante décadas, el béisbol de las Grandes Ligas ha operado de forma exclusiva bajo el formato del Impuesto al Balance Competitivo (conocido popularmente como el impuesto de lujo). Este mecanismo penaliza económicamente a las organizaciones que exceden ciertos umbrales de gasto, pero no les impide seguir firmando contratos multimillonarios. Debido a la falta de un freno real, potencias como los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York han superado habitualmente estas barreras en los últimos años, desatando la queja de varios propietarios de clubes que consideran que esto destruye la paridad de la liga.
El rechazo histórico del sindicato de peloteros
La instauración de un tope salarial rígido promete desatar una batalla campal en las mesas de negociación. Históricamente, el sindicato de jugadores ha rechazado de forma categórica cualquier sistema de límites bajo el firme argumento de que este mecanismo sirve para restringir el crecimiento natural de los salarios, congelar el mercado libre y perjudicar directamente las ganancias de las grandes estrellas del negocio.
Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron que el liderazgo del sindicato se tomará el tiempo necesario para desglosar y estudiar minuciosamente cada punto de la oferta patronal antes de emitir una contrapropuesta oficial. Aunque la medida aún se encuentra en una etapa muy temprana de discusión y le resta un largo camino de debates por recorrer, la sola propuesta ya ha encendido las alarmas y las opiniones de ejecutivos, peloteros y aficionados en todo el mundo.