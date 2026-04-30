“Ha sido frustrante”: Fernando Tatis Jr. se sincera tras la derrota de los Padres ante los Cubs A pesar del buen arranque de los Padres en la tabla, su estrella dominicana Fernando Tatis Jr. reconoció que todavía no encuentra su mejor versión con el madero. Tras una dolorosa derrota en casa, Tatis dejó claro que para ganar la "maratón" de la MLB se necesita un esfuerzo colectivo y que, aunque ha estado cerca de explotar, la consistencia sigue siendo su mayor reto. ¿Logrará Tatis encender los motores antes de que los Dodgers tomen ventaja?

Los San Diego Padres tropezaron este miércoles en el Petco Park al caer 5-4 ante los Chicago Cubs, un partido que dejó un sabor amargo por las oportunidades desperdiciadas. A pesar de tener un sólido récord de 19-11, la ofensiva de los frailes falló en los momentos clave, yendo de 5-0 con corredores en posición de anotar.

Fernando Tatis Jr., el rostro de la franquicia, terminó el encuentro de 2-0, aunque logró impulsar una carrera con un elevado de sacrificio en el octavo episodio que dio esperanzas de remontada. Tras el último out, el dominicano ofreció una evaluación honesta y directa sobre su ritmo actual en este inicio de 2026.

La confesión del “Niño”: “Es solo un elevado de sacrificio”

Tatis no se conforma con jugadas aisladas. Su mentalidad está puesta en el dominio total que acostumbraba mostrar antes de las lesiones y suspensiones.

Sobre su momento actual: “He estado cerca por un tiempo. Es solo un elevado de sacrificio” , comentó con resignación a los medios tras el juego, restando importancia a su aporte en la octava entrada.

Visión de equipo: Tatis subrayó que la carga no puede recaer en un solo hombre: “Para querer llegar hasta el final y rendir en esta larga maratón, necesitas a todo un equipo para ganar partidos”.

Los números de Tatis: ¿Realmente está sufriendo?

Si bien las expectativas con el petromacorisano siempre son de nivel MVP, sus números tras 30 juegos reflejan un inicio decente pero “frío” para sus estándares:

Promedio: .250

Hits: 28

Remolcadas: 13

Anotadas: 11

El dominicano enfatizó que la clave para que San Diego se mantenga en la pelea es convertir esos turnos cerrados en batazos ganadores, algo que la alineación no pudo lograr frente al pitcheo de Chicago.

Pelea de titanes en el Oeste

A pesar del revés, los Padres siguen en la zona alta de la División Oeste de la Liga Nacional, acechando a los Los Angeles Dodgers a solo 0.5 juegos de distancia. La consistencia en abril suele definir quién llega con aire a la pausa del Juego de Estrellas, y en San Diego confían plenamente en que Tatis pronto encontrará ese “click” que lo devuelva a la cima de las estadísticas.

¿Cree usted que Fernando Tatis Jr. está siendo demasiado duro consigo mismo o es esa exigencia la que lo llevará a recuperar su nivel de superestrella en las próximas semanas?