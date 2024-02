Horror en Boston, Kenley Jansen sufre horrible herida Kenley una de las estrellas de los Red Sox ha sufrido una lesión con la temporada de la MLB a la vuelta de la esquina.

En este momento los Medias Rojas de Boston (Boston Red Sox) están pasando por una terrible situación por causa de que Kenley Geronimo Jansen, más conocido solamente como Kenley Jansen, uno de sus lanzadores más conocidos que tiene la edad de 36 años ha sufrido una grave lesión, que diga una horripilante herida en el tiempo menos idóneo por causa de que el comienzo de la temporada 2024 de la MLB (Major League Baseball) está cada vez más cerca y por lo tanto esto significa que tendrán un jugador menos para su equipo a no ser que encuentren un reemplazo una acción muy difícil de realizar para estos ya que no es del todo fácil hallar un pelotero que tenga las capacidades y la experiencia que el distinguido lanzador y en especial ahora, cuando todos los equipos rivales están haciendo todo lo que este en sus manos para obtener a los mejores beisbolistas para sus agrupaciones, sin atisbo de dudas esto supone una desgracia absoluta para la escuadra roja originaria de Boston, los miembros que conforman este gran grupo deben de estar preocupados por este angustiante dilema.

Realmente los Medias Rojas han tenido una mala suerte tremenda ya que cuando al fin obtienen la firma de Kenley para que ejecute una función como cerrador de juegos, viene la desgracia tocando la puerta anunciado que el pitcher se encuentra en mal estado; y muchos se preguntará, ¿cuál es la condición de Jansen?, pues bien de los que se sabe es que un dolor general en los dorsales, unos músculos en la espalda, este dolor puede ser provocado por algún tipo de lesión en la espalda la cual puede ser causada por entrenamiento excesivo o algún tipo de accidente. No obstante me gustaría recalcar que a pesar de que Kenley no pueda ejecutar su función como lanzador por causa de su situación al parecer el doctor le ha dado luz verde para que el asombroso jugador lleve a cabo otro tipos de funciones, lo cual no se sabe con toda certeza si será favorable para su condición ya que como muchos sabrá cualquier cosa puede pasar en el campo de juego ya sea tanto buena como mala.





Estos tiempos han sido de terror absoluto para los provenientes de Boston, ya que ni ellos mismos saben que van hacer, últimamente han surgido unos rumores bastante extraños con respecto al temo, rumores que dicen que los Medias Rojas están buscando cambiar a Kenley sin embargo como dije tan solo son rumores sin confirmación alguna, pero lo que si podemos confirmar es que ahora mismo la situación del equipo es crítica y que su futuro es envuelto en la más densa niebla del misterio.