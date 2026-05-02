Ildemaro Vargas y el arte de conectar: ¿qué nos dice realmente una racha de 27 juegos con hit? No es una estrella de portada. No tiene un contrato millonario. Pero Ildemaro Vargas está haciendo algo que los mejores bateadores del mundo rara vez logran: conectar en cada partido durante casi un mes seguido, bateando por encima de .400. El análisis detrás de un fenómeno que va mucho más allá del número.

Hay jugadores que llegan a las Grandes Ligas con fanfarria, contratos astronómicos y portadas de revista. Ildemaro Vargas no es uno de ellos. El venezolano de los Diamondbacks de Arizona llegó a MLB por la puerta de atrás, como utility, como el hombre que cubre cualquier posición sin quejarse y espera su turno con paciencia. Dieciocho años después de haber firmado su primer contrato profesional, Vargas está protagonizando uno de los momentos más improbables y fascinantes de la temporada 2026.

Veintisiete juegos consecutivos con imparable. Promedio de .404. Récord entre los venezolanos en la historia de MLB. Y una pregunta que flota en el ambiente: ¿qué está pasando realmente aquí?

18 años para ser sensación

Vargas no es un prospecto. Tiene 34 años, un cuerpo que ha acumulado kilómetros en ligas de todo el mundo y una carrera que muchos habrían abandonado hace tiempo. No es el tipo de jugador que aparece en las listas de prospectos ni en las conversaciones sobre el futuro del béisbol.

Y sin embargo, ahí está. Conectando. Partido tras partido. Con una consistencia que desafía la lógica del béisbol moderno, donde los lanzadores tiran a 98 millas, los relevistas cambian cada dos entradas y los datos analíticos están diseñados precisamente para eliminar este tipo de rachas.

Lo que está haciendo Vargas no es normal. Y entender por qué requiere ir más allá del número.

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El .404 que desafía la lógica

Batear .400 en una temporada completa es algo que no ocurre en MLB desde que Ted Williams lo hizo en 1941. Nadie ha vuelto a lograrlo en 85 años. Eso da una idea de lo difícil que es mantener ese nivel de contacto de forma sostenida.

Vargas no está en una temporada completa, claro. Está en una racha de 27 juegos. Pero el .404 que carga en ese tramo no es producto del azar ni de una racha de pitcheos malos. Es el resultado de una mecánica de bateo depurada durante casi dos décadas, de un conocimiento profundo de la zona de strike y de una disciplina en el plato que pocos bateadores —jóvenes o veteranos— poseen.

Las rachas largas no se construyen pegando jonrones. Se construyen con contacto inteligente, con la capacidad de ajustarse a cada lanzador, con paciencia para no perseguir pitcheos malos y con la habilidad de encontrar huecos en la defensa. Vargas hace todo eso, y lo hace con una regularidad que asombra.

Una racha no es suerte

El béisbol moderno tiene una tendencia a explicar todo con datos. Y los datos, en este caso, respaldan lo que se ve en el terreno. Vargas no está bateando con suerte: su porcentaje de contacto es alto, su tasa de ponches es baja y su disciplina en el plato —la capacidad de distinguir entre bolas y strikes— está entre las mejores de su equipo.

Lo que está haciendo es lo que los sabermétricas llaman “bateo de contacto de alta calidad”: no solo conectar, sino conectar bien, con dirección y con intención. Eso es lo que separa una racha real de una racha de suerte. Y en el caso de Vargas, todos los indicadores apuntan a que esto es real.

El contexto histórico

Para entender la magnitud de lo que está logrando Vargas, hay que ponerlo en perspectiva. Antes de él, el récord de racha para un venezolano en MLB lo tenía Wilson Ramos. Pablo Sandoval, el “Panda”, también había tenido una racha destacada que Vargas ya superó.

En términos más amplios, las rachas de 27 juegos o más son extraordinariamente raras. Ron LeFlore lo hizo en 1976. Edgar Rentería en 2006. Son nombres que quedaron en los libros de historia del béisbol. Vargas está escribiendo su propio capítulo.

¿Puede llegar a 30?

La pregunta que todos se hacen tiene una respuesta honesta: es muy difícil, pero no imposible. Cada juego que pasa, la presión aumenta. Los pitcheos se vuelven más cuidadosos, los mánagers rivales estudian más sus tendencias y la fatiga mental empieza a pesar.

Pero Vargas lleva 18 años en el béisbol profesional. Si hay alguien que sabe manejar la presión y mantenerse enfocado en lo que importa —el siguiente turno al bate, el siguiente pitcheo— ese es él.

Lo que ya hizo es histórico. Lo que venga a partir de aquí es un bono.