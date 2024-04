El jardinero de los Padres de San Diego está innovando en esta zafra con los diseños de sus zapatos. Si hay un pelotero que ha llamado la atención en esta temporada por la innovación en sus ganchos para jugar, ese es Fernando Tatis Jr., quien sorprendió con un nuevo diseño este viernes.

Los Padres de San Diego se están midiendo a los Gigantes de San Francisco en Oracle Park, en un complicado entre rivales de división y el dominicano busca la inspiración de un gran jugador actual de la NBA, al ponerse unos tacos, para rendirle homenaje.

Los nuevos zapatos de el “Niño” son inspirados en nada más y nada menos que en la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, mostrando reconocimiento hacia su estilo de juego en el “Deporte de las Alturas”.

Los ganchos tienen un diseño con colores blancos y dorados. Además tienen el número 30 en la inferior trasera y con una frase escrita por el Chef: “I can do all things”, que traducida sería a español sería “puedo hacer todo”.

Fernando Tatis Jr. is wearing actual Steph Curry basketball shoes that have been customized into baseball cleats 🤯

Curry himself wrote "I can do all things" on the shoe as he does on his own kicks for NBA games pic.twitter.com/XIhosQS1Mx

— MLB (@MLB) April 5, 2024