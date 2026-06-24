El plan invernal del presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, parecía impecable sobre el papel: vaciar una parte de las granjas entregando a los cotizados prospectos Jett Williams y Brandon Sproat a los Cerveceros de Milwaukee a cambio de Freddy Peralta y Tobias Myers. La misión era clara: blindar la rotación con un brazo de calibre All-Star de cara a la campaña de 2026.
Sin embargo, a poco más de un mes para que expire el plazo de transferencias del 3 de agosto de 2026, la realidad ha golpeado con fuerza a la organización de Queens. Con el equipo sumergido en los puestos bajos de la División Este de la Liga Nacional (34-43), los Mets se perfilan como vendedores cantados, pero su principal ficha de cambio en el pitcheo abridor está perdiendo bonos a pasos agigantados debido a un rendimiento alarmantemente inconsistente.
La cruda evaluación de los expertos
En el primer gran tablero de análisis de transferencias (Trade Deadline Big Board 1.0) publicado por The Athletic, los reconocidos insiders Tim Britton, Johnny Flores Jr., Chad Jennings y Eno Sarris no se guardaron nada al evaluar el presente del diestro de 30 años. Según los expertos, el valor de Peralta en el mercado actual se sostiene hoy más por el peso de su nombre e historial que por sus dividendos reales sobre el montículo.
EL DIAGNÓSTICO DE LOS INSIDERS (THE ATHLETIC) “Es muy posible que haya más valor en el nombre que calidad real en el terreno de juego. El artista anteriormente conocido como ‘Fastball Freddie’ está registrando su velocidad de bola rápida más baja en cuatro años. Además, sus métricas generales han decaído según los registros de Stuff+, su porcentaje de swings abanicados y su tasa de ponches. Hoy por hoy, sus números periféricos sugieren el perfil de un abridor promedio de Grandes Ligas, y no el de un brazo dominante que un equipo contendiente necesite con urgencia para un juego de postemporada”.
Radiografía de una campaña cuesta arriba
Los cuestionamientos de la industria no son gratuitos. Recientemente, Peralta vivió una auténtica noche de terror en el Citizens Bank Park ante los Filis de Filadelfia, tolerando la escandalosa cifra de 10 carreras limpias en apenas 2.2 episodios de labor. Esta debacle dinamitó por completo sus registros globales, transformando una campaña discreta en una de las peores de toda su trayectoria de nueve años en la Gran Carpa.
Estadísticas de Freddy Peralta en la Temporada 2026 (16 aperturas):
- Entradas lanzadas: 85.2 episodios.
- Efectividad (ERA): Se disparó a un preocupante 4.83 (ocupando el puesto 57 entre 61 abridores calificados en las Mayores).
- WHIP: 1.389 (el segundo peor registro de su carrera desde su debut en 2018).
- Ponches: 83 abanicados.
- Comando bajo la lupa: La gerencia ha señalado que los abultados números se deben a problemas de localización bastante “inusuales” en su repertorio, obligando al diestro a trabajar a marchas forzadas en ajustes mecánicos de urgencia.
El reto del mercado: ¿Vender a precio de descuento?
Con Peralta encaminado a la agencia libre al concluir este año tras no haber alcanzado un acuerdo de extensión contractual con los de Queens (el jugador aspira a un pacto de ocho temporadas), los Mets se encuentran entre la espada y la pared.
Si bien organizaciones con la rotación mermada por lesiones —como los Cachorros de Chicago, los Guardianes de Cleveland o los Cardenales de San Luis— mantendrán el teléfono abierto preguntando por sus servicios bajo la premisa de que un cambio de aires podría devolverle su chispa habitual de dos veces All-Star, los ejecutivos rivales ya han advertido que no planean entregar piezas de élite ni prospectos del Top 10 por un brazo de alquiler con estos evidentes problemas de efectividad.
El reloj corre para David Stearns, quien deberá decidir si remata a su abridor estrella por un retorno modesto para rescatar algo del capital invertido en el invierno, o si se arriesga a retenerlo en el roster con la esperanza de que recupere el dominio antes del cierre definitivo de agosto.