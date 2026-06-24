Insiders revelan desplome del valor de Freddy Peralta de cara al Trade Deadline El abridor derecho de los Mets de Nueva York, adquirido como la gran pieza estelar del invierno, se ha transformado en un dilema para la gerencia de Queens. Tras una desastrosa salida reciente ante Filadelfia, analistas de la industria ven con escepticismo su cartel de cambio para el 3 de agosto.