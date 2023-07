¡Insólitamente vendedores! Los Mets de Nueva York son el gran fracaso de esta temporada Todo apunta a que es probable que los Mets vendan antes de la fecha límite de cambios de la MLB de 2023, pero negociar por Justin Verlander y Max Scherzer podría ser muy difícil. Si algo podría anticiparse sobre esta temporada, sería cualquier cosa menos la posición en que se encuentran los de la Gran Manzana hoy día.

16/07/2023 · 01:55 AM

Todas las señales apuntan a vender. Es probable que los Mets intercambien piezas, pero hay una trampa importante.

Los Mets de Nueva York se están convirtiendo en un candidato legítimo para vender antes de la fecha límite de canjes de la MLB . A menos que cambien el curso de su temporada rápidamente, Nueva York probablemente tendrá que intercambiar piezas clave. David Robertson y Tommy Pham han sido mencionados como jugadores que probablemente serán repartidos si el club de béisbol opta por vender. Sin embargo, Nueva York puede tener problemas para intercambiar a Justin Verlander y Max Scherzer, según Ken Rosenthal, miembro de la MLB.

“Los fanáticos van a preguntar, ‘¿qué pasa con Justin Verlander y Max Scherzer?’ Bueno, ambos tienen mucho dinero en camino, ambos tienen cláusulas de no intercambio, ambos son tipos que también tienen contratos complejos y ninguno está lanzando particularmente bien”, dijo Rosenthal, a través de FOX Sports. “Así que es concebible que uno de ellos pueda irse, o tal vez incluso ambos, pero no necesariamente veo que suceda. Están (los Mets) en un lugar en este momento que no es demasiado deseable, están algo estancados con lo que tienen”.

Rosenthal también afirmó que “todas las señales apuntan a vender” para los Mets en este momento.

¡Ay! Los Mets están luchando por ganar juegos e incluso tendrían dificultades para cambiar a sus mejores jugadores. Como dijo Rosenthal, ciertamente no es una situación “deseable” en la que estar.

¿Intercambiarán los Mets a Justin Verlander y/o Max Scherzer?

Rosenthal dejó la puerta abierta para que al menos uno de ellos sea canjeado, aunque no necesariamente cree que sucederá. Nueva York probablemente tendría que comerse la mayoría de sus contratos si alguno de los lanzadores es cambiado. A Scherzer se le deben más de $ 43 millones esta temporada y tiene una opción de jugador por valor de más de $ 43 millones para 2024, según Spotrac. A Verlander también se le deben más de $43 millones en 2023 y 2024, y podría ganar $35 millones en 2025. Así que asumir esos contratos no será una opción preferida para muchos equipos, especialmente con Scherzer con 38 años y Verlander con 40 años.

Los Mets serán uno de los equipos más intrigantes a seguir antes de la fecha límite de canjes de la MLB de 2023.