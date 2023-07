Intocable en el Bronx: Jasson Domínguez la joya más preciada de los Yankees de Nueva York El dominicano es simple y llanamente innegociable. El jardinero no estará en ningún paquete de cambio de los Yankees antes del 1 de agosto. De resto, Cashman y su equipo podrían ser más flexibles.

Los Yankees de Nueva York están activos en el mercado de cambios de 2023, pero dejaron claro que su estelar prospecto no entrará en ninguna negociación. Los del Bronx andan en busca de un abridor y un jardinero, no sin antes hacer énfasis de que Jasson Domínguez no está disponible, y mejor ni preguntar por él antes de la fecha límite.

Un reporte de The Athletic reveló que Jasson Domínguez es considerados intocable por la directiva de los Yankees. El Marciano es el corazón del pilar del futuro del equipo. Incluso Brian Cashman sacrificaría a varias otras promesas si al final adquiere a estrellas que ayuden al equipo a avanzar a la postemporada antes de comprometer la estadía del criollo en Nueva York.

Domínguez, de 20 años de edad, ha jugado todo el 2023 en la sucursal Doble A de los Yankees, mostrando una línea ofensiva de .228/.352/.374 con 10 dobles, par de triples, 12 jonrones, 51 carreras remolcadas y 28 bases robadas.

Los Yankees están luchando por su vida en los playoffs y parecen ser compradores antes de la fecha límite de cambios de la MLB del 1 de agosto, pero no están dispuestos a deshacerse de su principal prospecto en ese esfuerzo.

Según Bryan Hoch de MLB.com:

“Se cree que los Yankees planean agregar antes de la fecha límite, aunque son reacios a mover a los mejores prospectos como Jasson Domínguez y Everson Pereira”.

Domínguez, de 20 años, es considerado el mejor prospecto de los Yankees por MLB.com y el prospecto número 40 en general en el béisbol.

MLB.com señaló en su informe sobre el jugador:

“Quizás el prospecto internacional más publicitado de todos los tiempos, Domínguez hizo comparaciones con Bo Jackson, Mickey Mantle y Mike Trout antes de firmar por $5.1 millones desde la República Dominicana. Se ganó el apodo de ‘El marciano’ por sus herramientas de otro mundo, y aunque puede tiene dificultades para cumplir con las expectativas poco realistas, está en camino de convertirse al menos en un jugador sólido y establecido en Las Mayores”.

¿Jasson Domínguez debería tener la etiqueta de Intocable de los Yankees de Nueva York?

Consideramos que ninguno (de los prospectos en la granja del equipo) debería ser innegociable. Tal vez los Yankees ven su sistema de manera diferente, pero ahora que Anthony Volpe se graduó, no hay nadie que parezca alineado para ocupar un lugar en la lista en el futuro inmediato y, por lo tanto, hay espacio para discutir.

El equipo aún no quiere renunciar a Jasson Domínguez a menos que obtengan una superestrella legítima. De los jugadores actuales en el mercado, solo tiene sentido canjearlo para un tipo como Juan Soto, y es dudoso si está disponible o no, solo que muchos queremos verlo en los Yankees.

Aparte de Jasson, si bien hay una cantidad de jugadores con los que ser optimista en su sistema, estaría bien si los Yankees hicieran un trato que incluyera a casi cualquiera de ellos para las adiciones que necesitan, siempre y cuando estemos hablando de no-alquileres. El mercado allí puede volverse más caro de lo que algunos esperaban, y ciertamente tendrán que renunciar a algo para obtener lo que quieren. Sí hay que salvar a los prospectos de alto techo como Spencer Jones de cualquier cosa excepto de los paquetes de gran éxito. No deberían apostar por un jugador como Cody Bellinger, pero ¿si Blake Snell está sobre la mesa? Entonces ciertamente hay que considerar.

Los Yankees podrían usar ayuda en los jardines y potencialmente en el bullpen si esperan llegar a la postemporada, y Hoch señaló que “los informes han conectado a los Yankees con Cody Bellinger de los Cubs, Dylan Carlson de los Cardinals y Randal Grichuk de los Rockies”.

Incluso como alquiler a corto plazo, es probable que Bellinger le cueste al menos a un prospecto de alto perfil. Con foja de 55-50, los Yankees están 9 juegos detrás de los Orioles de Baltimore en la División Este de la Liga Americana, pero más cerca de los Azulejos de Toronto para el último puesto como comodín, por lo que ir como compradores es bastante fácil de justificar.

Sin embargo, parece menos probable que los Yankees se separen de ciertos prospectos, y en definitiva casi imposible de Jasson Domínguez.

Con esta temporada muy probablemente perdida por decepción, y sin hipotecar el futuro en un intento desacertado de arreglar las cosas para los playoffs ni tener jugadores que pueden permitirse ‘vender’, ¿no tiene sentido promover a los prospectos?

No creemos que podamos decir que es una tontería considerar comprar: hay mucho béisbol por jugar y el equipo podría verse drásticamente diferente con una serie de movimientos que tal vez ni siquiera rompan la alcancía. Lo complicado es lograr hacerlo mientras se superan los obstáculos que ya existen, como los veteranos que han empeorado este año. Dicho esto, la integración de jugadores jóvenes no sería descabellado.

Para ser completamente honestos, los Yankees en realidad hacen un buen trabajo al identificar prospectos que tienen potencial en las Grandes Ligas. De hecho, son uno de los mejores de la liga, pero hay dos problemas con sus resultados: han intercambiado una gran cantidad de esos jugadores y no se han beneficiado de su experiencia en la MLB, y esa misma cosecha de jugadores ha logrado producir una de las cantidades más bajas de WAR de la liga a pesar de la mayor cantidad de jugadores activos en The Show.