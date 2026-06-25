Lo que debía ser una jornada normal de béisbol en la Liga Mayor de Verano de Venezuela se transformó en una pesadilla. El inicialista dominicano Isaías Tejeda, de 34 años, vivió momentos de profunda angustia y alarma al ser sorprendido por el devastador terremoto que sacudió la nación sudamericana este miércoles.
El nativo de Santo Domingo se encontraba en pleno terreno de juego con su equipo, los Guerreros de Lara, enfrentando a los Caciques del Distrito, cuando la tierra comenzó a sacudirse violentamente en la parte alta del tercer episodio. La magnitud del movimiento telúrico obligó a la evacuación inmediata de los fanáticos y a la suspensión automática de toda la jornada deportiva.
“Fue un temblor sumamente fuerte; estábamos en pleno juego y empezaron a moverse las luces y las torres del estadio”, relató el pelotero dominicano, describiendo el pánico que se apoderó de los peloteros y el personal técnico en el parque de pelota de Barquisimeto.
Reportes críticos desde Caracas y La Guaira
A pesar de que el susto fue mayúsculo en su ubicación actual, Tejeda explicó que la peor parte del sismo se registró en la capital y en la zona costera venezolana, situadas a unas seis horas de distancia.
A través de videos y mensajes enviados por sus compañeros de liga, el criollo constató la gravedad de la situación en otras sedes: “Aquí paró, pero donde más fuerte se sintió fue en La Guaira y en Caracas. Me enviaron videos del hotel donde se hospedaba el equipo Delfines de La Guaira al inicio de la temporada y, según lo que vi, colapsó completamente”, afirmó con preocupación.
Tejeda, quien llegó a Venezuela hace dos meses, afronta esta emergencia completamente solo en el plano familiar. De igual forma, admitió que la confusión y el colapso de las líneas telefónicas le han impedido comunicarse con otros peloteros dominicanos que refuerzan en el exigente circuito veraniego.
Mensaje de tranquilidad para la República Dominicana
Afortunadamente, el exjugador de los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas en la pelota invernal dominicana (Lidom), logró establecer contacto con sus seres queridos en Quisqueya para reportar que se encuentra sano y salvo tras el fuerte sismo y sus posteriores réplicas.
Tejeda cuenta con una reputada trayectoria profesional que incluye firmas con organizaciones de Grandes Ligas como los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta, además de ser una figura muy querida en Venezuela, donde en 2023 se coronó campeón y Jugador Más Valioso de la final invernal con los Leones del Caracas.