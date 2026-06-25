Isaías Tejeda relata el pánico vivido en pleno juego durante terremoto en Venezuela El veterano inicialista quisqueyano se encontraba defendiendo la camiseta de los Guerreros de Lara en Barquisimeto cuando el sismo de 7.1 grados obligó a suspender el partido. Relata el colapso de un hotel y lleva tranquilidad a su familia en RD.