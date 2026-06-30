La noche de este lunes 29 de junio en el Yankee Stadium se transformó en una auténtica pesadilla para los Yankees de Nueva York, no solo por el adverso panorama en la pizarra, sino por un nuevo e impactante incidente físico que estira al límite la profundidad de su plantilla. En el marco del inicio de la serie frente a los Tigres de Detroit, el jardinero dominicano Jasson Domínguez se vio involucrado en una violenta colisión con el camarero Jazz Chisholm Jr., un percance que envió al infielder directo al protocolo de conmociones cerebrales de las Grandes Ligas.
La infortunada jugada se registró en la parte alta de la cuarta entrada, en un momento donde la novena neoyorquina ya navegaba a contracorriente con una pesada desventaja de 7-0. El bateador de los Tigres, Hao-Yu Lee, conectó un elevado corto y sumamente incómodo hacia las fronteras del jardín derecho. Chisholm Jr. partió de inmediato desde la segunda base rastreando la esférica hacia atrás de espaldas al home plate, mientras que “El Marciano” Domínguez rompió el paso hacia el frente con agresividad desde su pradera. El dominicano de 23 años logró asegurar la pelota dentro de su guante, pero debido a la inercia de la carrera, su guante y su antebrazo impactaron de forma violenta el rostro de Chisholm, provocando que este quedara tendido en el césped durante varios minutos antes de retirarse al camerino por su propio pie.
“El Marciano” da la cara: Un costoso error de comunicación
Al término del encuentro, que concluyó con un revés para los locales con marcador de 7-3, la cadena SNY Yankees recogió las impresiones de un visiblemente afectado Jasson Domínguez. Lejos de evadir el tema o maquillar el incidente, el nativo de Esperanza, Valverde, mostró una tremenda madurez al analizar el fallo logístico sobre el terreno de juego, reconociendo que la falta de potencia en su voz desencadenó el impacto.
“Es realmente desafortunado lo que sucedió allá afuera. Yo pedí la pelota, pero sé que no me comuniqué lo suficientemente fuerte como para que él me escuchara”, admitió Domínguez con absoluta honestidad, haciendo eco de una de las reglas más elementales y complejas de descifrar cuando un jugador de cuadro y un guardabosques convergen a máxima velocidad por un elevado sin dueño.
Un roster remendado en el peor momento de la zafra
Este escalofriante choque llega en el peor contexto posible para la organización dirigida por Aaron Boone. Los Bombarderos del Bronx intentaban sacudirse los fantasmas tras haber sufrido una dolorosa barrida el fin de semana a manos de sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston.
Para colmo de males, la enfermería de los Yankees se encuentra a su máxima capacidad en este cierre de junio, manteniendo marginados de las líneas a sus principales pilares ofensivos y monticulares como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Trent Grisham y el lanzador estelar Max Fried. La gerencia y el cuerpo médico de Nueva York se mantendrán en vilo monitoreando la evolución neurológica de Jazz Chisholm Jr. en las próximas horas, conscientes de que perder a otra pieza clave de la alineación diaria podría sepultar sus aspiraciones en la siempre competitiva División Este de la Liga Americana.