Fue la primera jugada del partido. Y fue la más dolorosa de la noche.

Jasson Domínguez, jardinero dominicano de los Yankees de Nueva York, salió del campo en una camilla médica este jueves en el Yankee Stadium después de chocar violentamente contra la valla del jardín izquierdo al realizar una atrapada espectacular. El precio de esa jugada fue enorme: protocolo de conmoción cerebral activado y una resonancia magnética pendiente en el hombro izquierdo.

La jugada que lo dejó en el suelo

El primer bateador del partido, Brandon Nimmo, elevó un batazo al jardín izquierdo ante el abridor de los Yankees, Paul Blackburn. Domínguez salió corriendo con precisión, calculó la trayectoria y atrapó la pelota — pero su espalda chocó de lleno contra la malla metálica que cubre el marcador digital.

El impacto fue brutal. Domínguez quedó aturdido en el suelo durante varios instantes, recibiendo atención del fisioterapeuta principal Tim Lentych. El público del Yankee Stadium aplaudió cuando el dominicano logró ponerse de pie, pero la imagen que siguió fue preocupante: negó con la cabeza mientras lo guiaban hacia el carrito médico, que desapareció por una puerta de servicio en el jardín izquierdo-central.

Según los Yankees, el médico del equipo Dr. Chris Ahmad realizó una evaluación inicial de conmoción cerebral en el estadio. El protocolo fue activado de inmediato y Domínguez continuará siendo monitoreado durante los próximos días.

Además, se le realizará una resonancia magnética en el hombro izquierdo en el Hospital NewYork-Presbyterian.

Un momento agridulce

La atrapada fue extraordinaria. La consecuencia, terrible. Es el tipo de jugada que resume todo lo que hace especial al béisbol — y todo lo que lo hace cruel. Domínguez sacrificó su cuerpo por el equipo en la primera jugada del partido, y terminó siendo retirado del campo antes de que el juego encontrara su ritmo.

El trabajo que venía haciendo

Lo que hace más dolorosa la situación es el contexto. Domínguez ha trabajado intensamente para mejorar su defensa, y los cazatalentos habían notado una mejoría significativa esta primavera y al comienzo de la temporada con el equipo de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. El jueves era apenas su segundo juego en los jardines esta temporada — había sido utilizado principalmente como bateador designado en siete partidos desde su ascenso.

Horas antes del partido, el mánager Aaron Boone había hablado positivamente de su progreso defensivo:

“Creo que ha seguido mejorando poco a poco. Todavía tiene que recorrer un camino para alcanzar su máximo potencial, porque es muy atlético. Pero ha trabajado duro y siento que definitivamente ha seguido progresando.”

Palabras que ahora suenan con una ironía dolorosa.

Los Yankees, con el roster al límite

La salida de Domínguez dejó al equipo con pocos recursos disponibles. Amed Rosario pasó de la tercera base al jardín derecho, Cody Bellinger se movió del jardín derecho al izquierdo y Ryan McMahon entró como tercera base.

El panorama es complicado: Ben Rice se recupera de una contusión en la mano izquierda y José Caballero de una contusión en el codo izquierdo. El receptor Austin Wells era la única opción disponible para emergencias.

Lo que viene

Los Yankees esperarán los resultados de la resonancia magnética y la evaluación del protocolo de conmoción cerebral para determinar el alcance real de las lesiones de Domínguez. Por ahora, la prioridad es su salud.

La atrapada fue perfecta. El precio fue demasiado alto.