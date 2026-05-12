Los Yankees de Nueva York le dan un día de descanso a Jazz Chisholm Jr. este martes ante los Orioles de Baltimore — y la decisión no sorprende a nadie que haya seguido su temporada.

El segunda base bahameño está en el peor momento del año. En sus últimos 13 partidos, Chisholm acumula apenas 8 hits en 48 turnos al bate — un promedio de .167 con un OPS de .491 en ese tramo. En el balance de la temporada, su OPS es de .604 — muy por debajo de lo que se esperaba del jugador que llegó al verano con la promesa de alcanzar los 50 jonrones y 50 robadas.

La alineación del martes

Con el zurdo Trevor Rogers en el montículo para Baltimore — un mal emparejamiento histórico para Chisholm, quien tiene OPS de carrera de .655 contra zurdos frente a .800 contra derechos — el mánager Aaron Boone decidió que era el momento ideal para darle descanso.

La alineación ajustada incluye:

Amed Rosario en segunda base y bateando quinto — solo su cuarta aparición en esa posición en la temporada

en segunda base y bateando quinto — solo su cuarta aparición en esa posición en la temporada Paul Goldschmidt en primera base

en primera base Ben Rice como bateador designado

como bateador designado Max Schuemann como campocorto titular

El regreso de Anthony Volpe

La otra noticia del día en el cuadro interior de los Yankees es el regreso de Anthony Volpe, quien vuelve al equipo grande después de un stint en las menores. Sin embargo, con José Caballero en la lista de lesionados, Volpe regresa al banco mientras Schuemann arranca como titular en el campocorto.

El contexto: cuatro derrotas seguidas

Los Yankees llegan a este partido en su peor momento de la temporada — cuatro derrotas consecutivas después de ser barridos por los Cerveceros de Milwaukee y caer 3-2 ante Baltimore el lunes. La ofensiva ha sido un desastre en ese tramo, y el slump de Chisholm es parte central del problema.

El lanzador Will Warren tomará el montículo por Nueva York ante Rogers. Los Yankees buscan su segunda serie ganada de la temporada contra los Orioles — los barrieron en cuatro juegos en el Bronx a principios de mes.

La presión del año de contrato

Lo que hace más urgente el bajón de Chisholm es el contexto contractual. El bahameño se acerca a un año de contrato — lo que significa que cada actuación de aquí en adelante tiene implicaciones directas en su valor de mercado.

Mejorar sus números contra zurdos sería un paso importante. Pero primero tiene que salir del bache general que lo tiene con .167 en 13 partidos.

El descanso del martes puede ser exactamente lo que necesita. O puede ser una señal de que los Yankees están perdiendo la paciencia.