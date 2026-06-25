Jenrry Mejía rescata a una persona y salva su vida por segundos en terremoto de Venezuela El lanzador dominicano logró evacuar el hotel que colapsó por completo durante los dos sismos que sacudieron el país sudamericano. Aunque está a salvo, Mejía lo perdió todo, se encuentra sin documentos y reporta que otros peloteros criollos están en la misma situación.