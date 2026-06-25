El drama de la diáspora deportiva dominicana en Venezuela sigue sumando capítulos desgarradores tras los devastadores terremotos de 7.2 y 7.5 grados que azotaron el centro-norte de esa nación el miércoles. El veterano lanzador dominicano Jenrry Mejía vivió un auténtico milagro al lograr salir del hotel donde se hospedaba apenas instantes antes de que la estructura colapsara por completo a causa de los temblores, los cuales ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia.
A través de la plataforma digital El Papi TV, el ex-Grandes Ligas informó a sus familiares y fanáticos que se encuentra totalmente fuera de peligro en la ciudad de Caracas, aunque la magnitud del desastre lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad.
Mejía relató que perdió absolutamente todas sus pertenencias materiales, incluyendo su ropa, dinero y su pasaporte dominicano, quedándose momentáneamente en la calle y sin un lugar seguro donde pasar la noche.
Un acto de heroísmo en medio del colapso
A pesar del pánico generalizado y de ver cómo las paredes del edificio se venían abajo, el nativo de Baní demostró una valentía admirable. En su relato, Mejía confirmó que durante los angustiantes segundos del colapso estructural, no dudó en auxiliar y ayudar a salir del hotel a otra persona que se encontraba atrapada, logrando ponerla a salvo antes de que la edificación se desplomara.
Actualmente, las cifras oficiales en Venezuela ya superan los 160 fallecidos y más de 900 heridos, una situación catastrófica que ha provocado el cierre total del espacio aéreo y la suspensión de vuelos comerciales, impidiendo que el serpentinero quisqueyano pueda abordar un avión de regreso a la República Dominicana.
Peloteros dominicanos sin documentos y en emergencia
La preocupación de Mejía va más allá de su situación personal. El pelotero hizo un llamado de alerta al confirmar que la confusión en la zona del desastre es total y que existen personas desaparecidas, incluyendo a familiares de varios compañeros de liga.
Asimismo, reveló que otros compatriotas que accionan en el circuito de verano venezolano se encuentran varados y desamparados. Mejía mencionó específicamente los casos del relevista Raphy Vizcaíno y de otro pelotero criollo de apellido Calderón, quienes se encuentran deambulando en las mismas condiciones, sin documentos de identidad, sin equipaje y incomunicados tras la destrucción de sus centros de hospedaje.