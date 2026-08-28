Jeremy Peña llega a 80 jonrones pero preocupa tras otro pelotazo El campocorto dominicano conectó su cuadrangular 80 en MLB durante el triunfo de Houston sobre los Yankees, pero terminó la noche golpeado en la mano izquierda.

Jeremy Peña vivió una noche de contrastes en el Yankee Stadium. El campocorto dominicano fue protagonista en la victoria 5-1 de los Astros de Houston sobre los Yankees de Nueva York, conectó su jonrón número 16 de la temporada y alcanzó los 80 cuadrangulares de por vida en las Grandes Ligas. Sin embargo, la celebración quedó parcialmente condicionada por un nuevo golpe que lo mantiene día a día.

Peña fue alcanzado en la parte alta del tercer episodio por una recta de 96 millas por hora lanzada por Gerrit Cole. La pelota impactó los nudillos de los dedos meñique y anular de la mano izquierda, una zona especialmente delicada para un jugador cuya principal responsabilidad defensiva se encuentra precisamente en el guante y la mano.

La primera noticia fue alentadora: las radiografías realizadas después del partido no mostraron fractura. El dominicano, además, no abandonó el encuentro. Llegó a primera base por el pelotazo, anotó posteriormente la primera carrera de Houston gracias a un sencillo de Isaac Paredes y terminó su actuación ofensiva con un cuadrangular solitario en el séptimo episodio frente al relevista Yerry De los Santos.

Ese batazo no fue uno más.

Con 28 años, Peña alcanzó los 80 jonrones en su carrera en MLB y llegó a 16 en la presente campaña. Su producción de poder lo coloca como el segundo jugador de los Astros con más cuadrangulares en el año, solamente por detrás de Yordan Alvarez.

El logro adquiere mayor relevancia si se observa el perfil de Peña. Desde su llegada a las Grandes Ligas, el dominicano ha construido su valor alrededor de una combinación de defensa, velocidad y una capacidad ofensiva que ha ido evolucionando. Alcanzar los 80 vuelacercas representa otro indicador de ese crecimiento.

Pero Houston ahora tiene una preocupación más inmediata: determinar cuánto puede afectar el nuevo golpe a un jugador que ha tenido dificultades para mantenerse saludable durante 2026.

Otro susto en una temporada complicada

La lesión sufrida ante Cole no es el primer episodio físico que ha obligado a Peña a detenerse esta temporada. En marzo sufrió una fractura en el dedo anular derecho que lo dejó fuera de acción durante aproximadamente cinco semanas.

Posteriormente padeció una distensión de grado 1 en el tendón de la corva derecha y, a finales de junio, volvió a la lista de lesionados debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Incluso hace poco más de una semana había recibido otro pelotazo. En aquella ocasión, una recta de 100 millas por hora lanzada durante el encuentro contra los Angels de Los Ángeles impactó su mano derecha. Peña abandonó momentáneamente el partido, aunque las radiografías también resultaron negativas.

La diferencia ahora es que el golpe se produjo en la mano izquierda y, por fortuna para Houston, las primeras pruebas descartaron una lesión ósea.

El equipo lo considera día a día de cara al inicio de la serie contra los Mets de Nueva York en Citi Field. No existe, por el momento, una indicación inmediata de que necesite ingresar nuevamente a la lista de lesionados, aunque los Astros podrían optar por darle descanso preventivo.

La decisión tiene sentido considerando tanto su historial reciente como el momento de la temporada.

Houston no puede darse el lujo de perderlo

Los Astros llegaron al triunfo sobre los Yankees con marca de 67-67 y conservaron una ventaja de un partido sobre los Rangers de Texas en la División Oeste de la Liga Americana. Con 28 encuentros todavía por disputar, cada partido adquiere un peso considerable.

En ese escenario, Peña es una pieza especialmente importante.

Antes del encuentro, el dominicano bateaba para .283 y ya había conectado 15 cuadrangulares. Después de su actuación en Nueva York, elevó su total a 16. Aunque las lesiones le han impedido disputar toda la temporada con continuidad, su producción ofensiva lo mantiene entre los principales bateadores de Houston.

Y su valor no depende exclusivamente de sus jonrones. Como campocorto, aporta una dimensión defensiva que resulta difícil de reemplazar durante una carrera divisional tan cerrada.

Por eso, la noticia de las radiografías negativas tiene una importancia que va mucho más allá del resultado de un examen médico. Houston necesita saber que Peña puede seguir jugando, pero también debe evitar convertir un golpe manejable en un problema mayor.

Christian Walker también despierta

La ofensiva de Houston encontró además a otro protagonista en el Yankee Stadium: Christian Walker.

El inicialista había llegado al encuentro sumido en una mala racha, con 0 hits en sus últimos 11 turnos. Su respuesta fue contundente: terminó con tres imparables, incluido un cuadrangular de dos carreras frente a Cole.

Ese batazo ayudó a marcar la diferencia en un partido en el que Houston consiguió castigar al abridor de los Yankees.

Cole cargó con la derrota después de permitir tres carreras y seis hits en seis entradas. Ponchó a cinco bateadores y concedió un boleto.

Del otro lado, Hayden Wesneski proporcionó a los Astros la actuación que necesitaban desde el montículo. El abridor permitió una carrera y tres imparables en poco más de cinco episodios para quedarse con la victoria.

Nueva York solamente pudo producir una carrera, gracias a un elevado de sacrificio de Cody Bellinger que permitió anotar a Ben Rice en el sexto inning.

El resultado permitió a Houston ganar dos de los tres partidos de la serie en el Bronx, un resultado especialmente valioso en la pelea por la cima de la División Oeste.

Peña, entre el hito y la incertidumbre

La noche de Jeremy Peña, por tanto, terminó siendo mucho más que la celebración de un nuevo número en su carrera.

Su jonrón 16 de la temporada se convirtió también en el cuadrangular 80 de su trayectoria en las Grandes Ligas. Lo hizo en uno de los escenarios más emblemáticos del béisbol y durante una victoria que permitió a Houston mantenerse por encima de Texas en la lucha divisional.

Pero el verdadero foco estará ahora en su mano izquierda.

Las radiografías negativas representan la mejor noticia posible después del impacto de una recta de 96 millas por hora. El hecho de que Peña pudiera permanecer en el partido y posteriormente conectar un jonrón ofrece otro motivo de optimismo.

Aun así, los Astros deberán manejar con cuidado las próximas horas. Peña ya ha atravesado varias lesiones durante 2026 y el calendario no se detiene: Houston abre ahora una serie contra los Mets.

Con apenas 28 años, el dominicano continúa siendo una de las piezas centrales de los Astros. Llegar a 80 jonrones confirma su crecimiento ofensivo; mantenerse saludable durante las últimas semanas de la temporada podría terminar siendo todavía más importante para las aspiraciones de Houston.