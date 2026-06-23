Jeremy Peña solo sufrió un calambre y esquiva una lesión grave tras el susto en Toronto El campocorto dominicano encendió las alarmas al tomarse la parte posterior del muslo derecho tras un swing en el sexto inning. Sin embargo, el mánager Joe Espada confirmó tras el partido que se trató únicamente de un calambre, quedando bajo condición de "día a día".

Los fantasmas de las lesiones volvieron a merodear el dugout de los Astros de Houston el lunes por la noche en el Rogers Centre. Durante la derrota de su equipo 4-2 ante los Azulejos de Toronto, el estelar torpedero dominicano Jeremy Peña provocó un silencio de preocupación al abandonar el encuentro de manera prematura en la parte alta de la sexta entrada, visiblemente dolorido tras conectar un batazo de foul ante los envíos del abridor Dylan Cease.

La secuencia encendió de inmediato todas las alarmas médicas de la organización: tras realizar el swing, el jugador de 28 años se llevó la mano de inmediato a su isquiotibial derecho (tendón de la corva) y comenzó a estirar la pierna con evidentes muestras de incomodidad. Aunque Peña inicialmente le hizo señas a su banca indicando que pretendía continuar en la caja de bateo, el dirigente boricua Joe Espada y el cuerpo de entrenadores decidieron no tomar ningún riesgo innecesario, retirándolo a la mitad de su turno al bate para ser reemplazado por el novato Brice Matthews.

La preocupación colectiva estaba más que justificada. El parador en corto quisqueyano ya había pasado un mes completo en la lista de lesionados esta misma temporada (del 13 de abril al 18 de mayo) precisamente debido a una distensión de grado 1 en esa misma zona. Un desgarro o una recaída severa en este punto del calendario habría supuesto un golpe devastador para una escuadra tejana que ya tiene a 10 peloteros bajo cuidados médicos, incluyendo a sus otros infielders Carlos Correa, Nick Allen y Braden Shewmake.

El reporte médico oficial: Solo fue un calambre

Afortunadamente para las aspiraciones de Houston, los exámenes preliminares trajeron excelentes noticias y un respiro definitivo para el cuerpo técnico. Al concluir el compromiso en territorio canadiense, el timonel Joe Espada atendió a los medios de comunicación y confirmó que Jeremy Peña sufrió únicamente un calambre severo en el tendón de la corva derecha.

De acuerdo con los reportes médicos internos actualizados en la mañana de este martes 23 de junio de 2026, el campocorto ha sido catalogado bajo estatus de “día a día” (Day-to-day). Aunque el jugador se someterá a una evaluación continua y no se descartan algunas pruebas físicas de rutina para descartar cualquier microlesión por fatiga, Peña ha evitado un nuevo viaje a la lista de lesionados de 10 días.

La bujía ofensiva que Houston no puede perder

Antes del doloroso incidente en el plato, Peña estaba firmando otro compromiso de alta valía para la ofensiva sideral. Alineando como primer bate en el orden de Espada, el dominicano bateó de 2-1, sumando una carrera anotada y estafándose dos almohadillas en los primeros tramos del choque, exhibiendo la velocidad y agresividad que lo caracterizan.

A pesar de los contratiempos físicos que han limitado su participación a solo 42 compromisos en este 2026, los registros del oriundo de Santo Domingo confirman su rol de pilar indiscutible en la organización:

Estadística Registro de Jeremy Peña en 2026 Línea de bateo .286 AVG / .345 OBP / .453 SLG Cuadrangulares 6 HR Carreras impulsadas 18 RBI Partidos jugados 42 Juegos

Con la confirmación de que la dolencia no pasó de ser un susto muscular por deshidratación o fatiga, el cuerpo técnico de los Astros evaluará si le otorga un día de descanso absoluto en la jornada de hoy o si lo mantiene disponible en la banca como una opción de emergencia para el cierre de la serie en Toronto, sabiendo que su presencia en el terreno de juego es vital para mantener a flote las esperanzas de postemporada en la reñida División Oeste de la Liga Americana.