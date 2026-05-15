El béisbol lleva semanas intentando descifrar qué le pasa a Shohei Ohtani con el bate. El japonés de los Dodgers de Los Ángeles batea .240 con 7 jonrones y 17 carreras impulsadas en 39 partidos — números respetables para cualquier otro jugador, pero muy por debajo de los estándares históricos del dos veces MVP consecutivo.

Ahora, uno de los mejores bateadores de su generación tiene una respuesta. El ex primera base de los Rojos de Cincinnati y ex All-Star Joey Votto analizó los turnos al bate de Ohtani en MLB Now y fue quirúrgico en su diagnóstico:

“Hay algo pasando, en mi opinión, viendo sus turnos al bate. Veo algo, y sé con certeza que él está años luz por delante de todos los que han comentado sobre lo que está haciendo en el plato, pero para mí es tan simple como el pitcheo arriba y afuera, el pitcheo al centro-arriba y el pitcheo afuera — esos son los pitcheos que quieres más profundos en la zona.”

El diagnóstico técnico: “targeting issue”

Votto fue más allá y nombró el problema con precisión:

“Tienes que ser capaz de llevar la pelota más atrás en tu swing, y en años pasados, y ciertamente el septiembre pasado, él demostró que esa es una de sus fortalezas cuando está en su mejor momento. En 2026, tal vez es un pequeño ajuste, tal vez es temprano, tal vez es muestra pequeña, tal vez es la nueva responsabilidad de ser el mejor lanzador o el mejor lanzador en todo el béisbol de Grandes Ligas.”

Y su conclusión:

“No hay absolutamente nada pasando más que un pequeño problema de targeting. Creo que ha estado un poco demasiado cerca de él en términos de su targeting, y una vez que empiece a dominar y a apropiarse de ese pitcheo arriba y ese pitcheo arriba y afuera, de repente la pelota se vuelve más profunda en la zona.”

Las tres zonas problemáticas según Votto

El análisis de Votto identifica tres tipos de pitcheos específicos donde Ohtani está fallando en 2026:

1. Arriba y afuera — no está llegando lo suficientemente profundo en la zona

2. Centro-arriba — mismo problema de timing

3. Afuera — necesita llevar la pelota más atrás en el swing

La solución, según Votto, no es un cambio mecánico mayor — es un ajuste fino de targeting que Ohtani ya ha demostrado ser capaz de hacer. El septiembre pasado fue la prueba de que cuando está en su mejor versión, esas zonas son precisamente sus fortalezas.

El factor del pitcheo: ¿está afectando al bateador?

Votto también plantea una hipótesis interesante: la nueva responsabilidad de ser el mejor lanzador de la liga puede estar influyendo en su mentalidad al bate. Ohtani tiene el mejor ERA de la MLB (0.82) — pero esa carga mental y física puede estar afectando su enfoque ofensivo.

Dave Roberts ya tomó la decisión de sacarlo del lineup como bateador designado en sus días de lanzar — precisamente para darle espacio mental y físico para resetear.

Los números actuales de Ohtani en 2026

| Estadística | Valor |

| Promedio | .240 |

| Jonrones | 7 |

| Carreras impulsadas | 17 |

| Partidos | 39 |

| ERA como lanzador | 0.82 |