Juan Soto castigó el pitcheo de Filadelfia con su poder a larga distancia, mientras que Marcus Semien despachó un batazo oportuno en las entradas finales para asegurar el primer compromiso de la serie divisional.
El inicio de la esperada serie entre los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia cumplió con todas las expectativas de la fanaticada, transformándose en un festival de batazos donde la ofensiva de Queens sacó la mejor parte. El jardinero estrella dominicano, Juan Soto, cargó con el peso ofensivo de la novena de los Mets al conectar dos descomunales cuadrangulares que marcaron el ritmo del encuentro desde las primeras de cambio.
Soto, quien viene completando una sólida campaña en los jardines de Nueva York, descifró los lanzamientos del abridor de los Filis en la parte baja del tercer episodio, mandando la pelota por encima de la barda del jardín derecho para inaugurar el marcador electrónico. No conforme con el primer impacto, el toletero de Santo Domingo volvió a castigar al bullpen de Filadelfia en el séptimo inning con un panorámico estacazo de dos carreras que devolvió la ventaja a la escuadra de Queens en un momento de alta tensión.
Semien pone el candado con el batazo de la noche
A pesar del bombardeo de Soto, los Filis vendieron cara su derrota y lograron emparejar las acciones de forma provisional gracias a la ofensiva de Bryce Harper. Sin embargo, la directiva técnica de los Mets encontró en la veteranía de Marcus Semien la respuesta definitiva para quebrar la paridad en el tramo final del compromiso.
Con dos corredores en los senderos y dos outs en la pizarra durante la baja de la octava entrada, Semien conectó una línea sólida por toda la raya del jardín izquierdo. El batazo se internó al fondo del parque, permitiendo que ambos corredores anotaran en carrera mientras el camarero se barría a salvo en la antesala con un triple clave que desató la algarabía en las tribunas. Esta conexión de tres bases terminó por sepultar las aspiraciones de remontada de los visitantes y selló el triunfo en el primer choque de la cartelera.
El bullpen
El pitcheo de relevo de los Mets logró sostener la ventaja en el noveno episodio con una labor hermética del cuerpo de apagafuegos, permitiendo que la escuadra local de un golpe de autoridad en este primer asalto. El mánager de la novena neoyorquina resaltó la capacidad de respuesta de sus bateadores de élite ante los brazos más exigentes de la división:
Juan Soto: 4-2, 2 HR, 3 carreras impulsadas, 2 anotadas.
Marcus Semien: 4-1, 1 3B, 2 carreras remolcadas.
Ambas organizaciones se verán las caras nuevamente este viernes para el segundo compromiso de la serie, donde los Filis buscarán ajustar sus estrategias en los comandos de pitcheo para frenar el gran momento ofensivo que arrastran las piezas clave de Nueva York.