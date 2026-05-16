El abridor puertorriqueño no ha lanzado en toda la temporada 2026. La cirugía la realizará el Dr. Meister y la preocupación es si el ligamento también necesita reparación. Los Azulejos son 19-25 y cuartos en el Este.

La situación de José Berríos con los Azulejos de Toronto tomó un giro más serio este sábado. La periodista Hazel Mae confirmó que el abridor puertorriqueño se someterá a una cirugía el miércoles — y su regreso a la temporada 2026 sigue siendo una gran interrogante.

“José Berríos se operará el miércoles, realizada por el Dr. Meister. Reparación de lesión existente (fractura de estrés en el codo). Hay cierta preocupación sobre el ligamento — determinarán si terminó la temporada dependiendo de si el ligamento necesita reparación.”

El diagnóstico: fractura de estrés con incógnita en el ligamento

La cirugía tiene dos escenarios posibles:

Escenario 1 — El más optimista: La operación repara únicamente la fractura de estrés en el codo sin tocar el ligamento. En ese caso, existe la posibilidad de que Berríos pueda regresar a lanzar en algún momento de la temporada 2026.

Escenario 2 — El más preocupante: Si los médicos determinan que el ligamento colateral cubital también necesita reparación, Berríos estaría prácticamente fuera por el resto del año — y posiblemente enfrentaría una recuperación que se extendería hasta 2027.

La respuesta llegará el miércoles durante la cirugía.

Una temporada 2026 que nunca comenzó

Berríos no ha lanzado un solo inning en 2026 — ha estado en la lista de lesionados desde el inicio de la campaña. Sus números recientes con Toronto hablan de un abridor sólido que el equipo extraña:

| Temporada | ERA | Aperturas |

| 2024 | 3.60 | — |

| 2025 | 4.17 | 31 |

Un lanzador de impacto cuya ausencia se siente en una rotación que ya tiene suficientes problemas.

El contexto: los Azulejos en caída libre

Toronto llega a esta noticia en un momento difícil. Los Azulejos son 19-25 — cuartos en la División Este de la Liga Americana — a 10.5 juegos de los Rays de Tampa Bay en el liderato divisional.

El equipo está en medio de una serie de tres partidos ante los Tigres de Detroit, donde cayeron 3-2 en el Juego 1 del viernes. El Juego 2 es este sábado a las 1:10 PM EST en Detroit.

Perder a Berríos por el resto de la temporada sería un golpe enorme para las aspiraciones de Toronto de mantenerse relevante en la División Este.