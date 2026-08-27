José Manuel Cabrera tendrá este jueves una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria de su carrera en las Grandes Ligas, cuando el derecho dominicano suba al montículo por los Diamondbacks de Arizona para enfrentar a los Gigantes de San Francisco.

Cabrera está programado para abrir el encuentro a las 9:45 de la noche, en una jornada en la que será el único lanzador dominicano anunciado como abridor en las Grandes Ligas.

El derecho llega al compromiso con marca de 0-2, efectividad de 5.60 y 12 ponches en la actual temporada. Más allá de la ausencia de victorias, la apertura representa una nueva oportunidad para que pueda encontrar mayor estabilidad y ayudar a Arizona desde el inicio del partido.

Su presentación más reciente terminó en derrota frente a los Padres de San Diego. En esa salida, Cabrera trabajó durante 4.1 entradas, permitió cuatro imparables y cuatro carreras, y ponchó a dos bateadores.

Ese desempeño le dejó poco margen para controlar el encuentro y obligó a los Diamondbacks a recurrir temprano a su bullpen. Ahora, ante San Francisco, el dominicano tendrá el reto de prolongar su actuación y limitar el daño de una ofensiva que buscará aprovechar cualquier oportunidad.

La búsqueda de la primera victoria

Para Cabrera, el objetivo más evidente es abandonar el casillero de triunfos en cero. Su registro de 0-2 no cuenta por sí solo toda la historia de un lanzador, pero sí refleja que todavía no ha conseguido completar una salida que se traduzca en su primer triunfo de la campaña.

La apertura de este jueves también representa una oportunidad para mejorar una efectividad que se encuentra en 5.60. Para conseguirlo, uno de los principales desafíos será evitar que los corredores lleguen a posiciones de anotación y conseguir salidas más largas.

Sus 12 ponches muestran que tiene capacidad para generar outs por la vía del abanicado, pero la consistencia durante toda la apertura será determinante para que pueda darle descanso al bullpen de Arizona y mantener a su equipo en posición de competir.

El antecedente inmediato, sin embargo, obliga a Cabrera a buscar una respuesta después de su salida contra San Diego. Los cuatro hits y cuatro carreras permitidas en 4.1 episodios fueron suficientes para cargar con la derrota, por lo que el enfrentamiento ante San Francisco llega como una ocasión para cambiar esa tendencia.

Arizona necesita una buena apertura

El objetivo individual de Cabrera coincide con una necesidad colectiva de los Diamondbacks: recibir una actuación sólida desde el montículo.

Un abridor que consiga avanzar varias entradas, reducir el tráfico en las bases y mantener el partido cerrado puede modificar por completo la estrategia de un equipo durante las últimas entradas. En ese escenario, Cabrera tendrá la responsabilidad de establecer el tono desde el comienzo.

El encuentro frente a los Gigantes también permitirá medir la capacidad del dominicano para reaccionar después de una presentación complicada. En una temporada larga, las aperturas consecutivas ofrecen precisamente ese tipo de oportunidad: corregir errores, ajustar el plan de ataque y buscar una ejecución más eficiente.

Por ahora, los números son claros: 0-2, 5.60 de efectividad y 12 ponches. Este jueves, Cabrera intentará convertir una nueva apertura en algo que todavía no ha conseguido en la campaña: una victoria.