El béisbol dominicano tiene un nuevo motivo de orgullo. José Soriano, lanzador derecho de los Angelinos de Los Ángeles, fue elegido este martes como el Lanzador del Mes de abril de la Liga Americana, un reconocimiento que llega respaldado por números que no se habían visto en más de un siglo de béisbol organizado.

Los números que reescriben la historia

Soriano no solo ha lanzado bien en abril. Ha lanzado de una manera que desafía todo lo que se conoce sobre los inicios de temporada en las Grandes Ligas.

Sus cifras al cierre del mes son de otro planeta:

ERA de 0.84 — La más baja de todos los lanzadores calificados en MLB

— La más baja de todos los lanzadores calificados en MLB 4 carreras permitidas en 7 aperturas

Promedio de bateo contra de .163 — Quinta marca más baja entre los lanzadores calificados

— Quinta marca más baja entre los lanzadores calificados Primer lanzador desde al menos 1900 en permitir una carrera o menos en sus primeras seis aperturas consecutivas de una temporada — excluyendo a los “openers”

Ese último dato es el que más impacta. Más de 125 años de béisbol organizado, miles de lanzadores, y ninguno había logrado lo que Soriano hizo en este arranque de 2026. Un récord que trasciende generaciones y épocas del béisbol.

El arma secreta: el sinker renovado

El secreto detrás de la dominancia de Soriano no es un misterio para quienes lo han seguido de cerca. El derecho dominicano, experto en el sinker — un lanzamiento que cae bruscamente al llegar al plato — llegó a 2026 con una mezcla renovada de pitcheos y un control significativamente mejorado.

El resultado es un lanzador que no solo induce contacto débil, sino que cuando los bateadores hacen contacto, la pelota va exactamente donde él quiere: al suelo, hacia los fildeadores, lejos de las gradas.

Un hito histórico para los Angelinos

El reconocimiento de Soriano tiene una dimensión adicional para la franquicia de Los Ángeles. Es el primer Angelino en ganar el premio al Lanzador del Mes de la Liga Americana desde Matt Shoemaker en agosto de 2014, y solo el cuarto en la historia de la franquicia en lograrlo.

Para un equipo que ha tenido temporadas difíciles en los últimos años, tener al mejor lanzador de la liga en su rotación es una señal de que algo está cambiando en Anaheim.

El orgullo dominicano en el montículo

Soriano se suma a una larga lista de lanzadores dominicanos que han dejado huella en las Grandes Ligas. Pero lo que está haciendo en 2026 no tiene precedentes recientes: liderar toda la MLB en efectividad, hacer historia con sus primeras aperturas y ganar el premio mensual de su liga es una combinación que muy pocos pueden presumir.

El béisbol dominicano tiene un nuevo héroe en el montículo. Y su nombre es José Soriano.