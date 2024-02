Juan Soto aboga por la firma de Blake Snell con los Yankees Entre los rumores que circulan, destaca la posibilidad de que Blake Snell, actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, se una al equipo neoyorquino.

Con la temporada 2024 de la MLB en el horizonte, los Yankees de Nueva York, tras adquirir a Juan Soto en un exitoso intercambio con los Padres de San Diego, están generando expectativas elevadas. Aparentemente, Juan Soto está presionando a la directiva para que consideren seriamente la incorporación del talentoso zurdo.

Soto, quien compartió equipo con Snell la temporada pasada en los Padres, expresó su entusiasmo por la idea de tener dos ganadores del Cy Young consecutivos. Según Jon Heyman de The New York Post, Soto declaró: “Sería increíble tener dos ganadores del Cy Young seguidos, sería fantástico. [Snell] es un gran tipo, un gran jugador. Cualquier ayuda que podamos conseguir me encantaría. Sé que si viene, ayudará mucho al equipo. Siempre es genial tener un gran talento en el equipo. Nunca diría que no. Así que creo que es una gran opción para él”.

Aunque los informes sobre la posible firma de Snell han sido contradictorios, con interés de los Angelinos de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, Soto ha destacado la personalidad y habilidades de Snell. “Es un gran tipo, siempre está ahí, animando a sus compañeros. Él también es un tipo divertido. Es genial en el camerino… Creo que simplemente está esperando el lugar perfecto para él”, comentó Soto.

La incertidumbre rodea la decisión de Snell, pero Soto compara la situación con otras estrellas que firmaron tarde en el pasado, como Manny Machado y Bryce Harper. Soto espera que su respaldo a Snell influya en la dirección de los Yankees y contribuya a que el lanzador zurdo se una al equipo antes del inicio de la temporada. Aunque el desenlace aún es incierto, la presión de Soto podría ser un factor determinante en el destino de Snell con los Yankees.