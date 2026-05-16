Juan Soto conecta su jonrón 250 y se une a un club de seis leyendas: A-Rod, Griffey, Mantle, Trout, Robinson y Andruw Jones El dominicano lo logró antes de cumplir 28 años con al menos 95 bases robadas. Pero el hito llegó rodeado de preocupación: muñeca, pantorrilla, tobillo y codo lo aquejan. Los Mets perdieron 5-2 ante los Yankees y también a Clay Holmes por fractura en la pierna.

Juan Soto enumeró sus molestias con una honestidad que preocupa: “La mano, la pantorrilla, el codo, todo.”

El inicio de temporada no ha sido amable con el dominicano de los Mets de Nueva York. Pero en medio de todas esas molestias físicas, Soto encontró la manera de escribir su nombre junto a seis de los más grandes bateadores en la historia del béisbol.

En el séptimo inning del Subway Series ante los Yankees, Soto desapareció un pitcheo de Cam Schlittler por encima de la cerca del jardín izquierdo-central — su jonrón número 250 en la carrera — convirtiéndose en apenas el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 250 jonrones y 95 bases robadas antes de cumplir 28 años.

Los otros seis son leyendas absolutas:

Alex Rodríguez

Ken Griffey Jr.

Mickey Mantle

Mike Trout

Frank Robinson

Andruw Jones

“Significa mucho”, dijo Soto. “Mucho trabajo duro que he puesto cada año, viniendo a jugar fuerte para tener éxito y ayudar a mi equipo. Así que es realmente genial verlo.”

El hito rodeado de preocupación

El jonrón llegó tres innings después de que Soto hiciera un gesto de dolor al abanicar un cutter de Schlittler. La causa: su muñeca derecha, que le ha estado molestando desde hace al menos una semana y media. El mánager Carlos Mendoza señaló que la molestia aparece principalmente cuando Soto falla en un swing.

La lista de dolencias del dominicano en lo que va de temporada es larga:

Pantorrilla derecha — distensión el 3 de abril en San Francisco, lo perdió dos semanas y media

— distensión el 3 de abril en San Francisco, lo perdió dos semanas y media Tobillo derecho — golpe con un foul ante los Tigres el miércoles

— golpe con un foul ante los Tigres el miércoles Muñeca derecha — molestia de al menos una semana y media

— molestia de al menos una semana y media Codo — mencionado después del partido del viernes sin más detalles

Aun así, Soto lo resumió con la actitud que lo caracteriza: “Seguimos adelante. Definitivamente me siento bien cuando estoy ahí afuera, pero es lo que es.”

La montaña rusa de su temporada

El arranque de Soto fue explosivo — .355 con OPS de .928 en sus primeros ocho juegos. Luego llegó la lesión en la pantorrilla y todo cambió. Entre el 3 y el 13 de mayo, bateó apenas .118 con OPS de .449.

Desde entonces ha mostrado señales de recuperación — jonrones en juegos consecutivos — y Mendoza intenta mantener la calma:

“Cada vez que hace contacto, no hay problema alguno. Es solo cuando abanica que siente algo, pero no es nada que nos preocupe demasiado.”

El contexto: los Mets, un hospital andante

El jonrón de Soto no pudo evitar la derrota 5-2 ante los Yankees en el Subway Series. Y la noche trajo otra mala noticia: el abridor Clay Holmes sufrió una fractura en la pierna y quedó fuera por tiempo indefinido.

Los Mets tienen casi la mitad de su alineación titular del Día Inaugural en la lista de lesionados:

| Jugador | Lesión | Perspectiva de regreso |

| Francisco Lindor | Lesión — MRI con mejoría | Sin fecha |

| Jorge Polanco | Tendón de Aquiles | Posible en semanas |

| Luis Robert Jr. | Lesión | Sin fecha |

| Francisco Álvarez | Cirugía de menisco | 8 semanas |

Con 18-26 en el récord y últimos en la División Este, los Mets necesitan a Soto sano y produciendo. El jonrón 250 fue un destello de lo que puede ser. La pregunta es si el cuerpo le permitirá ser consistente.