Los Mets de Nueva York están en problemas. Con récord de 21-28 y dos derrotas consecutivas ante los Nacionales de Washington, el equipo está lejos de donde quiere estar en la tabla de la Liga Nacional. Pero hay un hombre que no ha bajado los brazos — y sus números recientes son de otro planeta.

Juan Soto está en modo élite.

La racha que lo dice todo

En sus últimos 7 partidos, el dominicano ha sido prácticamente imparable:

| Estadística | Últimos 7 juegos |

| Promedio | .429 |

| Jonrones | 5 |

| Carreras impulsadas | 9 |

| Bases robadas | 3 |

Una racha que en cualquier contexto sería extraordinaria — y que en el contexto de un equipo que lucha por mantenerse relevante en la carrera por los playoffs es absolutamente vital.

La mentalidad del depredador

Soto sabe exactamente lo que representa cada turno al bate. Y esa conciencia — lejos de ser una carga — es su mayor fortaleza. Cuando se para en la caja de bateo, el dominicano sabe que puede cambiar el partido en un swing.

Esa mentalidad es exactamente por la que los Mets le dieron $765 millones — el contrato más grande en la historia del béisbol profesional.

Los números completos en 2026

Más allá de la racha reciente, Soto ha sido el mejor bateador de los Mets en lo que va de temporada — a pesar de haber perdido tiempo al inicio por una distensión en la pantorrilla:

| Estadística | Valor | Ranking en el equipo |

| Promedio | .299 | 1ro (mín. 12 juegos) |

| Jonrones | 9 | 1ro |

| Carreras impulsadas | 20 | 4to |

| Bases robadas | 4 | 3ro |

| Partidos jugados | 34 | — |

El legado que lo trajo a Nueva York

Soto llegó a los Mets con un currículum que habla por sí solo:

4 selecciones al Juego de Estrellas

1 título de la Serie Mundial

En 2025: .263, 43 HR, 105 RBI, 38 robos — lideró la Liga Nacional en robos

— lideró la Liga Nacional en robos 127 bases por bolas — lideró todas las Grandes Ligas

Esa es la versión de Soto que los Mets necesitan en 2026. Y la racha de los últimos 7 juegos sugiere que está llegando.

La misión: devolver a los Mets a la conversación de playoffs

Con 21-28, los Mets tienen trabajo por hacer. Pero en el béisbol, la segunda mitad de la temporada puede cambiar todo — y con Soto en este nivel, Nueva York tiene la pieza más importante para intentar la remontada.

El dominicano más caro de la historia está listo. Ahora le toca al resto del equipo responder.