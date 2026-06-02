El jardinero dominicano Juan Soto ha transformado por completo la dinámica ofensiva de los Mets de Nueva York, dictando una auténtica cátedra con el madero que mantiene a la organización con firmes aspiraciones en la Liga Nacional. Luego de superar una lesión en la pantorrilla que frenó su actividad a principios de abril, el nativo de Santo Domingo regresó al terreno de juego con una producción descomunal que lo proyecta hacia la disputa directa por el premio al Jugador Más Valioso.
En apenas 42 compromisos disputados en la campaña, Soto exhibe una línea ofensiva de .305 de promedio de bateo, un porcentaje de embasado de .397 y un registro de slugging de .597, acumulando un OPS de .994 que lo ubica en la élite absoluta de las Grandes Ligas.
Una exhibición de poder para liderar a los Mets
El mes de mayo se convirtió en el escenario ideal para el despliegue de fuerza del toletero quisqueyano, marcando el ritmo de la alineación de Queens frente al pitcheo contrario.
Récord de cuadrangulares: Durante el quinto mes del año, el dominicano conectó un total de 10 jonrones, estableciendo una nueva marca personal para ese período específico en su trayectoria profesional.
Conexión clave: Dentro de su cosecha de batazos de largo metraje destacó un grand slam determinante para asegurar la barrida de su equipo en la serie frente a los Marlins de Miami.
Impacto integral: Más allá de sus registros con el madero, la gerencia resalta su liderazgo en el dugout y su consistencia defensiva como factores vitales para guiar a los talentos jóvenes del conjunto neoyorquino.
En ruta a destronar la hegemonía de Shohei Ohtani
El fenomenal jugador japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se ha mantenido como el rival a vencer en la carrera por el MVP de la Liga Nacional durante los últimos años. Sin embargo, los analistas de las Mayores ya señalan a Soto como el candidato principal para arrebatarle el trono al jugador nipón, respaldado por un sólido WAR de 2.3 conseguido en sus primeros 42 desafíos. De mantener la consistencia física y el ritmo actual con el madero, el dominicano se perfila para sellar una temporada histórica en el Citi Field.