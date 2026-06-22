Juan Soto envía mensaje tras caída de los Mets ante Filis El slugger dominicano alzó la voz luego de que la novena metropolitana sumara otro descalabro dominical en Filadelfia, exigiendo una ejecución inmediata al cuerpo de lanzadores y al plantel para frenar una "temporada del infierno" que los tiene al borde del colapso.

La pesadilla de la temporada 2026 para los Mets de Nueva York sumó un nuevo y doloroso capítulo en la jornada estelar del domingo por la noche. La novena de Queens cayó sin atenuantes con pizarra de 6-2 ante sus archirrivales, los Filis de Filadelfia, sellando la pérdida de la serie de fin de semana y exponiendo, una vez más, las dantescas carencias defensivas y monticulares que arrastra la organización.

Los Filis no tuvieron piedad del picheo de los Mets y en apenas dos episodios ya custodiaban una cómoda ventaja de cinco anotaciones en el Citizens Bank Park. Esta embestida tempranera obligó a Nueva York a jugar a la defensiva y contracorriente el resto de la noche, un escenario del cual les fue completamente imposible recuperarse. Con este nuevo descalabro, los Mets entran a la recta previa de la mitad de campaña con un récord gris de:

Récord actual: 34-43, hundiéndose como uno de los peores conjuntos de toda la Liga Nacional.

La voz del líder: “Tenemos que jugar mejor béisbol”

Ante la alarmante falta de reacción colectiva, la superestrella dominicana Juan Soto no se guardó nada frente a los micrófonos en los vestuarios. El patrullero quisqueyano, consciente del bache en el que navega el club, imploró a sus compañeros una inyección de urgencia y enfoque absoluto para intentar rescatar el año.

“Es duro. Es realmente duro entregar la ventaja de inmediato en el juego, pero es parte del béisbol. Simplemente tenemos que ser mejores”, declaró Soto de forma tajante a los reporteros de la cadena SNY. “Tenemos que jugar un mejor béisbol, salir allá afuera y ejecutar las jugadas”.

Una ofensiva en cuidados intensivos

El principal reclamo de Soto apunta de forma indirecta a la rotación y al bullpen, puesto que la ofensiva actual de los Mets no cuenta con los argumentos necesarios para remontar marcadores abultados. La alineación de la Gran Manzana se encuentra severamente mermada debido a las ausencias por lesión de dos de sus principales bates: el campocorto boricua Francisco Lindor y el patrullero cubano Luis Robert.

Sin sus figuras estelares, los registros de la ofensiva de los Mets en lo que va de 2026 son alarmantes:

Carreras anotadas: Se ubican en el puesto número 26 de las Grandes Ligas.

OPS Colectivo: Registran el segundo peor promedio de todo el negocio de la MLB.

Con la fecha límite de cambios del 3 de agosto acercándose y con rumores de pasillo que ya colocan a brazos como el de su compatriota Freddy Peralta en el mercado de cambios, los Mets necesitan con urgencia que el cuerpo de lanzadores sostenga los partidos en cero durante los primeros innings si pretenden iniciar una milagrosa racha de victorias en el exigente este de la Liga Nacional.