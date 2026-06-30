La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue ensañándose con el proyecto de los Mets de Nueva York, sumando capítulos colmados de frustración y un escrutinio mediático asfixiante sobre su rendimiento colectivo. En el arranque de la serie interliga celebrada este lunes por la noche en el Rogers Centre, un costoso e inusual parpadeo defensivo en los jardines donde estuvo involucrado el estelar dominicano Juan Soto terminó por sentenciar una ajustada derrota de los Metropolitanos por 2-1 ante los Azulejos de Toronto.
La desafortunada secuencia se materializó en la misma parte baja de la primera entrada. El veterano cañonero de los Azulejos, George Springer, conectó una línea sólida y tendida hacia la pradera izquierda. Fiel a su estilo agresivo y competitivo, el nativo de Santo Domingo cargó con fuerza con la intención de capturar la pelota de aire o cortarla de inmediato en un solo bote. Sin embargo, la esférica impactó contra el durísimo e impredecible césped artificial del parque canadiense, cobrando un rebote sumamente alto y violento que superó por completo la humanidad del quisqueyano. Para infortuna de la novena de Queens, el guardabosques central novato, AJ Ewing, también midió mal el rebote de la esférica cerca de la pared del fondo, permitiendo que Springer recorriera las almohadillas a toda velocidad y anotara sin resistencia alguna. Los anotadores oficiales decretaron triple para Springer y error en fildeo para Ewing.
Juan Soto da la cara tras el “Little League Homer”
Como era de esperarse en la era de la inmediatez digital, las crudas imágenes de la accidentada jugada se propagaron como la pólvora en las redes sociales. Cuentas de gran alcance mediático catalogaron el episodio como una de las secuencias más desastrosas del año en el deporte profesional. No obstante, lejos de rehuir a la polémica o evadir su cuota de responsabilidad en la derrota, Juan Soto compareció ante las cámaras de la cadena SNY Mets para ofrecer un detallado desglose técnico del incidente, apuntando a los mayúsculos desafíos que representa descifrar las superficies sintéticas de la Gran Carpa.
“Cuando tienes un outfield como ese, que rebota mucho, tienes que estar muy atento y consciente porque puedes terminar concediendo extrabases de una forma realmente fácil”, analizó el dominicano con evidente seriedad, reconociendo que debió haber empleado un enfoque de mayor anticipación y cautela ante las condiciones del terreno de juego.
Aunque el campocorto boricua Francisco Lindor intentó revivir las esperanzas de los neoyorquinos más tarde con un panorámico cuadrangular solitario, el pitcheo de los Azulejos maniató por completo al resto de los maderos metropolitanos, haciendo que la pifia defensiva del inning inicial pesara una tonelada en el resultado final del compromiso.
Junio negro para los Metropolitanos
El descalabro sufrido en suelo canadiense agudiza de forma alarmante la profunda crisis de resultados por la que atraviesa la escuadra dirigida por Carlos Mendoza en este cierre de mes. La derrota colocó la marca de los Mets en un deprimente récord de 35 victorias y 50 derrotas en la campaña, hilvanando de paso su noveno tropiezo dentro de los últimos diez compromisos disputados. Con el madero de Juan Soto intentando cargar el peso ofensivo del club pero sufriendo los rigores de un bache colectivo generalizado, la gerencia de Nueva York tendrá que ajustar las tuercas de su defensiva de manera inmediata si no quiere ver cómo el sueño de la postemporada se le escapa de las manos de forma prematura.