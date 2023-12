Juan Soto no lanza, pero es un acierto para Yankees como no lo fue para Padres Soto es un movimiento extraordinario para Nueva York, pero debe ir acompañado de una mejora significativa en el montículo; mientras para los Padres en su momento, pareció un movimiento excesivo y más un lujo que una necesidad.

07/12/2023 · 09:05 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intercambio de Juan Soto debería mejorar dramáticamente la alineación de los Yankees, pero aún necesitan lanzadores.

La noticia más importante del último día de las reuniones invernales de la MLB es que los Yankees de Nueva York están a punto de recibir al jardinero superestrella Juan Soto y al jardinero veterano Trent Grisham de los Padres de San Diego por un paquete de jugadores que probablemente incluya al versátil derecho Michael King, el prospecto lanzador Drew Thorpe y el receptor Kyle Higashioka, entre otros.

Desde una perspectiva exclusiva de los Yankees, este acuerdo se puede percibir de dos maneras:

Uno, agregar a Soto transformará dramáticamente una lenta ofensiva de los Yankees. Segundo, realmente no importa a quién agreguen los Yankees ofensivamente si el club no mejora su pitcheo pronto.

Además de la superestrella de dos vías Shohei Ohtani, Soto, de 25 años, es sin duda el mejor talento disponible este invierno, y los Yankees necesitan ayuda en los jardines. Ahora cuentan con los titulares Soto, Aaron Judge y Alex Verdugo, adquiridos el martes en un canje con Boston , así como con Grisham como potencial cuarto jardinero y Giancarlo Stanton como bateador designado.

Se trata de un grupo de alta calidad si cada jugador se mantiene saludable y juega a su capacidad, lo que haría que la ofensiva de los Yankees (número 25 en carreras anotadas el año pasado) sea mucho más formidable.

Soto se recuperó de un 2022 malo y un comienzo lento en 2023 con los Padres para registrar un WAR de 5.6 con 35 jonrones, 109 carreras impulsadas y un OPS de .930 la temporada pasada. Lideró las mayores en bases por bolas con 132, ganó el Bate de Plata y terminó sexto en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Esto es probablemente lo mejor que los Yankees podrían hacer para mejorar su ofensiva con un jugador, incluso si termina siendo solo por un año; Soto es un agente libre pendiente después de 2024 y, con Boras Corporation representándolo, se espera que Soto el mercado abierto al ingresar a su temporada de 26 años. Aún así, es Juan Soto. Haz el movimiento si puedes, especialmente si el rendimiento que estás regalando apenas alcanza tu lista de los 10 mejores prospectos.

Sin embargo, aquí está la otra escuela de pensamiento: Soto no puede lanzar. Y por mucho que los Yankees necesitaran una mejora ofensiva, no importará si no pueden sacar outs consistentemente desde el montículo. La efectividad de su personal el año pasado fue de 3.97, novena en las mayores. Pero si se elimina la efectividad de 2.63 del ganador del Cy Young de la Liga Americana, Gerrit Cole, en 209 entradas, la efectividad general de los Yankees aumenta a 4.20, la 16ª mejor marca en las mayores. Además, elimine la marca subestimada de 2.75 de King en 104 2/3 entradas y la efectividad de los Yankees en 2023 sin Cole y King fue un feo 4.33, el puesto 20 en las mayores.

Los Yankees obviamente esperan obtener temporadas mejores y más saludables con Carlos Rodón y Néstor Cortés en 2024. Aún así, con King en San Diego y Cole, de 33 años, saliendo del segundo mejor año de su carrera, la necesidad de otro brazo de calidad o dos en una división tan difícil es primordial.

Agregar a Soto es un movimiento extraordinario para Nueva York, pero debe ir acompañado de una mejora significativa en el montículo si los Yankees quieren saltar del cuarto lugar en la Liga Americana Este a su primera Serie Mundial desde 2009.

Una de las bellezas del análisis del béisbol es que podemos juzgar los movimientos del personal en retrospectiva. De todos modos, prometo que no me gustó el canje de los Padres de San Diego por Soto cuando se realizó en agosto de 2022.

Amo a Soto y creo que tiene un talento tremendo. Y admiro el coraje del gerente general de los Padres, AJ Preller, y su mentalidad de “ir a por ello”. Demasiados GM en el juego tienen miedo de actuar cuando sus equipos están cerca de la tierra prometida.

Aún así, pensé que Preller estaba hipotecando el futuro de su organización en 2022 para Soto y Josh Bell, lo que parecían ser lujos, no necesidades.

Los Padres llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional esa temporada, perdiendo ante los Filis de Filadelfia, y Soto hizo poco para ayudar. Compiló un OPS de .778 en 52 juegos de temporada regular y luego bateó .239 con dos jonrones en 46 turnos al bate en postemporada. Bell bateó .192 para los Padres y luego se fue como agente libre.

Ahora Soto también se ha ido de San Diego. Los Nacionales de Washington, sin embargo, todavía tienen cinco de los seis jugadores que requirieron en el intercambio de Soto, incluido el impresionante zurdo MacKenzie Gore, de 24 años, quien registró una efectividad de 4.42 en su primera temporada completa en las mayores, y 23 -años de edad, el campocorto CJ Abrams, quien conectó 18 jonrones y robó 47 bases como tiempo completo.

También es posible que Gore y Abrams no terminen como los mejores jugadores adquiridos por los Nacionales en el canje de Soto. Ese podría ser el jardinero James Wood, de 21 años, quien está catalogado por Baseball America como el prospecto número 2 de los Nacionales de cara al 2024. El bateador zurdo de 6 pies 6 pulgadas tuvo 26 jonrones y un OPS de .874 entre High A y Doble A en 2023. Otros dos en el acuerdo, el jardinero Robert Hassell y el derecho Jarlin Susana, ocupan el séptimo y décimo lugar , respectivamente, entre los prospectos Nacionales según Baseball America.

Mientras tanto, los Padres se perdieron los playoffs en 2023, tienen varios huecos que llenar esta temporada baja y canjearon a Soto para reponer su oferta de lanzadores.

A veces, los equipos necesitan correr riesgos. Pero pensé que Preller’s era un pago excesivo en ese momento. Y seguro que así es como se ve ahora .