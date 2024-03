Juan Soto “nunca quiso irse” de los Nacionales Soto inició su carrera con los Nacionales en 2018 y fue parte del equipo que ganó la Serie Mundial en 2019. Sin embargo, aproximadamente dos años y medio antes de la agencia libre, fue canjeado a los Padres de San Diego en la fecha límite de cambios de 2022

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Yankees de Nueva York han realizado uno de los intercambios más destacados de la temporada baja de la MLB al adquirir al jardinero estrella Juan Soto de los Padres de San Diego. Sin embargo, Soto, de 25 años, compartió sus sentimientos sobre dejar Washington, donde comenzó su carrera en las Grandes Ligas.

En una entrevista con The Athletic, Soto expresó su aprecio por su tiempo con los Nacionales y cómo se sintió cómodo y como en casa en ese equipo. Dijo: “Nunca quise irme de Washington. Era un gran equipo. Conocía a todos allí, desde abajo hasta arriba. Me sentí muy cómodo y me sentí como en casa. Estaba feliz. Tenía una casa en Washington. Me sentía muy cómodo allí arriba”.

A pesar de su entusiasmo por unirse a los Yankees, Soto admitió que no esperaba dejar Washington y pensaba que estaría allí durante toda su carrera. “Definitivamente nunca pensé que iba a dejar DC. Realmente pensé que iba a quedarme allí durante toda mi carrera”.

Washington supuestamente le ofreció a Soto una extensión de 15 años y $440 millones, que él rechazó antes de ser canjeado. En el intercambio, los Nacionales recibieron a varios prospectos, incluidos jugadores destacados como MacKenzie Gore y CJ Abrams.

A pesar de su cambio a los Yankees, Soto ha dejado claro su afecto por su tiempo en Washington, donde alcanzó el estatus de tres veces All-Star y cuatro veces Silver Slugger, liderando la liga en bases por bolas en las últimas tres temporadas.