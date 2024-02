Juan Soto se abre sobre la decisión de alineación de Aaron Boone: ‘Ya no me importa’ Soto habla abiertamente sobre su posición en la alineación de los Yankees para la temporada 2024.

En una reveladora entrevista, Juan Soto de los Yankees de Nueva York compartió sus pensamientos sobre la posible alineación para la temporada 2024, específicamente en relación con la posición de bateo en segundo lugar frente a Aaron Judge. Según Jon Heyman del New York Post, Soto fue brutalmente honesto acerca de sus preferencias y cómo ha evolucionado su perspectiva.

“Ya no me importa”, afirmó Soto sobre la posibilidad de batear en segundo lugar. “En el pasado, [batear en segundo lugar] era incómodo. Me gustó el tercero porque nunca había hecho los dos hoyos. Fue difícil para mí hacer eso. Pero ahora tengo experiencia en el puesto número dos [en San Diego el año pasado], así que todo estará bien”.

La similitud en los enfoques ofensivos de Soto y Judge, ambos destacando en llegar a la base de manera consistente, plantea la pregunta sobre cómo su orden en la alineación puede afectar la estrategia de los lanzadores adversarios. Soto expresó su disposición a adaptarse a cualquier posición en la alineación y se mostró confiado en su capacidad para desempeñarse bien, independientemente de dónde se encuentre.

La entrevista sugiere que, independientemente de si Soto batea segundo o tercero, los Yankees podrían contar con un dúo ofensivo formidable en la temporada 2024, con Soto y Judge liderando la carga. Ambos jugadores presentan un potencial emocionante para la ofensiva del equipo, generando expectativas elevadas entre los fanáticos de Nueva York.