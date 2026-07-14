Juan Soto se corona como el “rey del estilo” en la alfombra roja del All-Star El estelar jardinero dominicano deslumbró en la previa del Juego de Estrellas 2026 en Filadelfia y dejó una frase fiel a su estilo que retrata a la perfección el contraste entre su brillante temporada personal y el duro presente de Nueva York.

El All-Star Game 2026 tuvo un arranque con puro sabor dominicano en la alfombra roja del Citizens Bank Park. Juan Soto, el único representante de los New York Mets en el evento, se robó todas las miradas no solo por su llamativo atuendo, sino por la tremenda dosis de carisma y confianza que soltó ante los micrófonos.

Soto llegó a Filadelfia rompiendo moldes: un traje amarillo pálido, camisa blanca, cadenas en capas, gafas de sol con tinte rojizo y sus características trenzas. Semejante despliegue de estilo llevó a un entrevistador de SNY Mets a hacerle la pregunta obligada: “¿Quién es el jugador mejor vestido de los Mets?”

La respuesta del jardinero de 27 años, compartida rápidamente en redes sociales, fue tan directa como sus batazos:

“¿El mejor vestido de los Mets? Juan Soto”, contestó firmemente en tercera persona, desatando las risas de los presentes.

Best dressed player on the Mets? "Juan Soto" – Juan Soto pic.twitter.com/bDQXDFcxE2 — SNY Mets (@SNY_Mets) July 14, 2026

Un oasis en medio de la tormenta en Queens

La broma de Soto en la alfombra roja refleja a la perfección la realidad que vive en Queens. Mientras el dominicano brilla con luz propia, el equipo se encuentra sumido en una temporada sumamente complicada, llegando al parón del Juego de Estrellas con 17 partidos por debajo de .500 tras ser barridos por los Boston Red Sox.

Sin embargo, a nivel individual, el año de Soto justifica plenamente su total confianza. Elegido por los aficionados como jardinero titular de la Liga Nacional (su quinta selección al All-Star), sus números en la primera mitad de la campaña 2026 son de auténtico MVP:

Promedio de bateo: .290

.290 Jonrones: 21

21 Carreras impulsadas: 51

51 Imparables: 80 (en 78 juegos)

Para la cita estelar de este martes por la noche, el mánager de la Liga Nacional ha colocado a Soto como segundo en el orden al bate, un puesto de honor que premia a uno de los pocos puntos luminosos de una franquicia neoyorquina que ya empieza a mirar de reojo el futuro y el desarrollo de sus jóvenes.

Queda claro que los Mets necesitan rodear urgentemente a su superestrella, pero mientras llega la ayuda, Juan Soto sigue demostrando que tiene el juego, la personalidad y, por supuesto, el estilo para cargar con los focos del béisbol de las Grandes Ligas.