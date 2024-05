¿Juan Soto se quedará con los Yankees de Nueva York? Listo para negociar un nuevo contrato con los Yankees.

El estelar jugador dominicano expresa su disposición para abrir conversaciones sobre un contrato a largo plazo con los Yankees de Nueva York.

Juan Soto, una de las estrellas más brillantes de los Yankees de Nueva York, ha declarado que está listo para iniciar negociaciones sobre un nuevo contrato con el equipo. Soto, quien ha demostrado su valía en esta temporada con un promedio de bateo de .302, nueve jonrones, 34 empujadas y un OPS de .920 en 45 juegos, se ha adaptado bien a la atmósfera y la cultura de Nueva York.

En una entrevista reciente, Soto comentó que está dispuesto a permitir que su agente, Scott Boras, comience las conversaciones para un acuerdo a largo plazo durante la temporada si los Yankees así lo desean. Hal Steinbrenner, propietario de los Yankees, también expresó su interés en mantener a Soto en el equipo por el resto de su carrera, aunque reconoció que las negociaciones a mitad de temporada pueden ser una distracción.

“Creo que nos gustaría verlo el resto de su carrera aquí. Creo que no hay duda al respecto. Su agente, Scott, suele no hacer tratos a media temporada. Tampoco yo. Creo que puede ser una distracción”, admitió Steinbrenner en una entrevista con YES Network. “Pero como dije en la pretemporada… esta es una situación única y un jugador único, entonces me sorprendería que no hubiera conversaciones durante la campaña. Creo que vale la pena”.

El camino de Soto hacia esta posible extensión de contrato ha sido notable. En diciembre pasado, firmó un contrato de un año y 31 millones de dólares para evitar el arbitraje salarial, tras ser canjeado de los Padres de San Diego junto con el jardinero Trent Grisham, a cambio del cátcher Kyle Higashioka y cuatro lanzadores.

Al ser consultado sobre los comentarios de Steinbrenner después de la barrida de la serie ante los Mellizos, Soto reiteró su apertura a firmar un nuevo acuerdo antes del otoño. “Mi puerta siempre ha estado abierta para hablar de un nuevo contrato,” afirmó, aunque subrayó que su enfoque principal sigue siendo jugar bien y adaptarse completamente al equipo.

En 2022, Soto rechazó una oferta de 15 años y 440 millones de dólares de los Nacionales de Washington, apostando por un contrato más lucrativo como agente libre después de la campaña 2024. Los Nacionales lo enviaron ese verano a los Padres, antes de su traslado a los Yankees.

En su entrevista con YES, Steinbrenner mencionó que quería dar a Soto tiempo para sentirse cómodo antes de discutir su contrato. “Enfoquémonos en el 2024, lo más importante es ganar el campeonato este año”, señaló Steinbrenner, un sentimiento que Soto agradeció y compartió.

Esta apertura de negociaciones es una señal positiva para los Yankees y sus fanáticos, quienes esperan que Soto continúe brillando en el Bronx y se convierta en una pieza clave para el futuro del equipo. Con su talento y rendimiento sobresaliente, Soto está bien posicionado para asegurar un contrato significativo que refleje su valor en el campo.