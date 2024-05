En el mundo del béisbol, los enfrentamientos entre jugadores y equipos son comunes, pero a veces se convierten en algo más. La rivalidad entre Juan Soto de los Yankees de Nueva York y Dean Kremer de los Orioles de Baltimore es un ejemplo perfecto de esto. La tensión entre estos dos jugadores llegó a un punto álgido el martes por la noche cuando Soto conectó un jonrón espectacular frente a Kremer y luego lo miró fijamente mientras hacía su característico “Soto Shuffle”.

Juan Soto stares down Dean Kremer in his home run trot…

Al comentar sobre su gesto después del jonrón, Soto simplemente declaró: “Era parte del juego”. Aunque no reveló la naturaleza exacta de su conflicto con Kremer, dejó en claro que la rivalidad entre los dos estaba en juego.

Juan Soto says he stared at Dean Kremer because "he didn't like the shuffle." pic.twitter.com/pDr4LwzWng

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 1, 2024