Los talentosos jardineros latinos, Juan Soto y Jasson Domínguez, fueron sorprendidos explorando el lago del estadio Steinbrenner Field durante los entrenamientos primaverales de los Yankees de Nueva York. Su curiosa búsqueda de caimanes en el soleado día de Florida les llevó a un encuentro inesperado con la vida silvestre, generando momentos de risas y precaución entre los jugadores mientras disfrutaban del entorno fuera del terreno de juego.

Juan Soto and Jasson Dominguez check out a lake nest to Steinbrenner Field for gators. #Yankees pic.twitter.com/d2zEd2a8KH

— Randy Miller (@RandyJMiller) March 12, 2024