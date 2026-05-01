¿Juega o no juega? El anuncio de los Yankees tras el preocupante pelotazo a Jasson Domínguez El manager Aaron Boone rompió el silencio antes del inicio de la serie contra Baltimore. Tras el impacto en el codo que obligó al dominicano a abandonar el juego ante Texas, el equipo finalmente tiene una respuesta clara.

El ambiente en el Yankee Stadium estaba cargado de tensión tras el pelotazo que recibió Jasson Domínguez el pasado miércoles. El jardinero dominicano tuvo que salir del encuentro con el brazo entumecido, dejando a los fanáticos y al cuerpo técnico con el corazón en la mano. Sin embargo, antes de que se cante “Play Ball” esta noche contra los Orioles de Baltimore, Aaron Boone despejó las dudas.

El veredicto de los exámenes médicos

Después de que las radiografías iniciales fueran “inconcluyentes”, Domínguez fue sometido a una tomografía computarizada (CT scan) para descartar cualquier daño estructural. Según Boone, los resultados “vinieron limpios”, lo que significa que no hay fractura ni daños graves en los ligamentos. El jugador ya estuvo realizando actividades de béisbol en el terreno y la inflamación ha comenzado a ceder.

¿Cuál es el plan para esta noche?

Aunque Jasson confesó que el impacto fue fuerte y que “el brazo se le durmió” al momento del golpe, su evolución ha sido positiva. Boone confirmó que espera tener a Domínguez disponible desde la banca para el primer duelo de la serie contra Baltimore.

Aunque no inicia como titular, el hecho de que pueda ser utilizado como bateador emergente o corredor es la señal de alivio que Nueva York esperaba. Con los Yankees liderando la División Este (20-11), el equipo prefiere llevarlo con cautela, pero sin frenar el ritmo de juego que el prospecto necesita.

¿Ustedes creen que Boone debería dejarlo descansar todo el fin de semana o hay que aprovechar que el “Marciano” está sano para que siga cogiendo turnos?