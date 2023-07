Jugador y dirigente de los Piratas suspendidos por ataque a Manny Machado El lanzador de los Piratas, Ángel Perdomo, golpeó a Manny Machado con un lanzamiento, y él y el manager Derek Shelton han recibido suspensiones.

Los Piratas de Pittsburgh y los Padres de San Diego casi vieron fuegos artificiales durante el partido del martes. Ángel Perdomo permitió un jonrón monstruoso a Juan Soto y luego procedió a golpear a Manny Machado en la espalda con una bola rápida. Perdomo fue expulsado y Machado no quedó nada contento tras el partido. Ahora, Perdomo y el manager de los Pirates, Derek Shelton, han recibido suspensiones, según Mark Feinsand de MLB.com.

El lanzador de los Pirates Angel Perdomo recibió una suspensión de tres juegos y una multa no revelada por lanzar intencionalmente a Manny Machado el martes por la noche. Además, el manager de los Pirates, Derek Shelton, recibió una suspensión de un juego y una multa como resultado de las acciones de Perdomo.

Perdomo estaba visiblemente frustrado después de que Soto conectó un jonrón, pero golpear a Machado en la espalda ciertamente no fue la respuesta correcta. Machado caminaba lentamente hacia primera y le cantaba a Perdomo antes de que el lanzador fuera expulsado, y ahora Shelton y Perdomo han recibido suspensiones.

La estrella de los Padres tiene un historial de involucrarse en incidentes en el campo, por lo que fue bastante sorprendente verlo retroceder y no convertir esto en un problema mayor. Ciertamente no estaba contento, pero no intensificó más la situación.

Los Padres terminaron ganando 5-1 la noche después de perder el partido del lunes, y eso es todo lo que le importaba a Machado después del partido. Los dos equipos se enfrentaron el miércoles por la tarde antes de tomarse un día libre el jueves.

Pero Ángel Perdomo y Derek Shelton se perderán la contienda y tendrán que pagar multas tras el tiro a Machado.