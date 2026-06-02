La rutina previa a los partidos en el vestuario de los Marineros de Seattle ha tomado un giro completamente inesperado de la mano de su jardinero central estrella. El dominicano Julio Rodríguez ha transformado los minutos previos a salir al terreno de juego al desempeñarse como DJ, utilizando una mesa de mezclas en una sala contigua equipada con luces parpadeantes y una bola de discoteca para cambiar el ambiente del equipo.
Esta nueva faceta musical, nacida como un pasatiempo durante la pasada pretemporada, ha coincidido de manera directa con el arranque primaveral más dominante desde su llegada a las Mayores.
Rompiendo la tradición de los inicios lentos en Grandes Ligas
Históricamente, los meses de mayo solían ser etapas de ajustes y arranques pausados para el nativo de Loma de Cabrera, guardando sus mejores números para el rigor del verano. Sin embargo, la temporada de 2026 ha quebrado por completo esa tendencia, estableciendo registros nunca antes vistos en su trayectoria profesional para esta época del año:
Récord de cuadrangulares: A lo largo de los 28 compromisos disputados en mayo, Rodríguez despachó un total de 10 jonrones, la cifra más elevada para un solo mes en toda su carrera.
Elite ofensiva de la liga: El patrullero quisqueyano dejó una sólida línea ofensiva de .274/.309/.590, acumulando un OPS de .899 que se posicionó como el séptimo registro más alto en las Grandes Ligas.
Evolución y madurez: Al ser abordado sobre sus campañas anteriores, el guardabosques enfatizó que sus arranques previos formaron parte de un proceso necesario de aprendizaje que hoy le permite lucir como un bateador mucho más maduro.
Modificaciones técnicas detrás de los lineazos de poder
El éxito de Rodríguez frente al picheo abridor de la Gran Carpa no es producto de la casualidad, sino de un cambio drástico en la forma en la que impacta la pelota. Las métricas de las Grandes Ligas confirman que el dominicano registra el porcentaje de batazos rodados más bajo de su carrera (42.2%), mientras que su cantidad de líneas hacia los callejones (23.8%) se proyecta como la más alta de su trayectoria.
La serie de fin de semana frente a los Diamondbacks de Arizona sirvió como el escenario ideal para validar este gran momento. Rodríguez hilvanó una racha de tres partidos consecutivos conectando de cuadrangular, incluyendo un estacazo de línea que abandonó el terreno a una velocidad de salida de 113.6 millas por hora, ratificando que posee la fuerza y la precisión técnica para dirigir sus batazos hacia todas las bandas del campo de juego.