Junior Caminero recibe pelotazo en la mandíbula El estelar dominicano de los Rays de Tampa Bay encendió todas las alarmas tras recibir un fuerte impacto en el rostro durante el partido del martes. Afortunadamente, los primeros reportes traen calma a la fanaticada: no hay fractura y el "Caminero mayor" podría estar de vuelta antes de lo esperado. ¿Fue este solo un susto en su camino al estrellato?

¡Susto en Tampa! Junior Caminero está “fuera de peligro” tras recibir pelotazo en la mandíbula. El mundo del béisbol dominicano contuvo el aliento el martes por la tarde cuando Junior Caminero, la pieza central del futuro de los Rays de Tampa Bay, tuvo que abandonar el encuentro tras ser impactado por un lanzamiento directo en la mandíbula. Sin embargo, el reporte del veterano Tom Withers trae noticias alentadoras para el equipo y para quienes siguen la carrera del joven de 22 años.

Tras someterse a pruebas exhaustivas en un hospital local, los Rays confirmaron que Caminero está “bien” y que, milagrosamente, no se detectaron fracturas óseas. El golpe, aunque aparatoso y doloroso, parece haber quedado en una fuerte contusión.

El reporte oficial: “Está bien”

El cuerpo médico de los Rays actuó con rapidez extrema. Según Withers, el jugador fue evaluado bajo los protocolos de conmoción cerebral y se le realizaron radiografías que descartaron daños estructurales graves.

El estado actual: Caminero presenta una fuerte inflamación en el área de la mandíbula, pero se encuentra de buen ánimo.

El protocolo: Los Rays lo mantendrán bajo observación diaria y, por precaución, es probable que se pierda un par de encuentros para asegurar que la inflamación ceda y no presente síntomas secundarios.

Un pilar que Tampa no puede perder

La importancia de Junior Caminero para los Rays en este 2026 es incalculable. Tras un 2025 de consolidación, el dominicano arrancó esta campaña demostrando por qué es considerado uno de los bates más potentes de las Mayores. Antes del incidente, Caminero mantenía un promedio sobre los .280 con un OPS que coquetea con la excelencia.

Su ausencia, aunque sea por pocos días, deja un hueco difícil de llenar en el lineup de Kevin Cash, especialmente ahora que Tampa Bay busca escalar posiciones en la siempre competitiva División Este de la Liga Americana.

¿Cuándo regresa “La Máquina”?

Aunque el mánager no dio una fecha exacta, el optimismo es evidente en el camerino. Si los síntomas de conmoción cerebral se mantienen ausentes, Caminero podría estar tomando turnos al bate este mismo fin de semana. “Es un guerrero, quería quedarse en el juego, pero tenemos que ser responsables”, comentó una fuente cercana al equipo.

¿Cree usted que los Rays deberían darle un descanso prolongado a Caminero para evitar riesgos, o un jugador con su hambre de gloria debe volver al terreno en cuanto baje la hinchazón?