Junior Caminero y Vladimir Guerrero Jr. comandan el segundo boletín del Juego de Estrellas El estelar antesalista de los Rays sostiene una batalla campal ante el japonés Kazuma Okamoto, mientras que "El Vladdi" duerme tranquilo con una ventaja holgada en la primera base de la Liga Americana. Por su parte, Shohei Ohtani se mantiene como el rey absoluto de las papeletas globales.