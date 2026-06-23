Las votaciones para el esperado Juego de Estrellas MLB 2026, programado para este próximo 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, han entrado en una fase de alta tensión. En el segundo boletín oficial emitido por Major League Baseball este lunes, el súper prospecto y antesalista dominicano de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, se mantiene aferrado al liderato de la tercera base de la Liga Americana, aunque con el retrovisor totalmente encendido.
Caminero acumula un total de 1,310,879 votos, superando por apenas una uña al sensacional infielder japonés de los Azulejos de Toronto, Kazuma Okamoto, quien le pisa los talones muy de cerca con 1,282,884 sufragios. La fanaticada de Tampa Bay y de la media isla tendrá que apretar el paso en los próximos días en las urnas digitales para asegurar la titularidad del nativo de Santo Domingo.
Una realidad diametralmente opuesta y de absoluta tranquilidad vive el inicialista de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. El slugger dominicano ha consolidado un respaldo masivo por parte de la afición en el nuevo circuito, liderando cómodamente la primera base con 1,458,461 votos. Su más cercano perseguidor, el jugador de los Yankees de Nueva York, Ben Rice, navega muy rezagado en la segunda posición con apenas 882,772 papeletas, lo que perfila al “Vladdi” como el titular indiscutible de la inicial de la Americana.
El boletín de Major League Baseball ratificó que el fenómeno global Shohei Ohtani juega en su propia liga en cuanto a popularidad. El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles se mantiene como el líder absoluto en votos acumulados de todas las Grandes Ligas con 2,310,735 sufragios, siendo el único pelotero en romper la mítica barrera de los dos millones en lo que va de proceso.
Por otra parte, la armada cubana ha tomado por asalto los jardines de ambos circuitos con registros impresionantes:
En la Liga Americana: El slugger de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, comanda la pradera con un sólido respaldo de 1,974,459 votos, escoltado por George Springer (Azulejos) con 806,225 y su compatriota Yandy Díaz (Rays) con 459,371.
En la Liga Nacional: El patrullero novato de los Dodgers, Andy Pagés, lidera contra todo pronóstico las votaciones de los jardines en el viejo circuito con 1,518,451 votos, superando a figuras establecidas de la talla de Brandon Marsh (Filis, 1,256,874) y al estelar venezolano Ronald Acuña Jr. (Bravos, 1,216,288).