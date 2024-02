Junior Torres: El Camino de un Joven Árbitro Dominicano Rumbo a las Ligas Menores A sus 26 años, este joven talento ha sido contratado por Minor League Baseball (MILB), marcando así un hito en el arbitraje dominicano y llevando el nombre de su país a nuevas alturas en el mundo del béisbol.

02/02/2024 · 10:53 AM

En un emocionante capítulo para el béisbol dominicano, Junior Torres, oriundo de La Romana, ha alcanzado un logro trascendental en su carrera como árbitro.

Torres, quien inició su camino en el béisbol otoño-invernal dominicano a la temprana edad de 19 años, se destaca como el árbitro más joven en debutar en una Serie del Caribe, un testimonio del talento y dedicación que ha demostrado desde sus inicios. Su formación proviene de la prestigiosa Escuela de arbitraje de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM), una cantera de talento que ha dado a luz a figuras destacadas en el arbitraje.

La noticia de su contratación por MILB no solo es motivo de orgullo para Torres, sino también para todo el país. “Salir de República Dominicana, representar tu país, luchar cada día con un idioma que no es el tuyo, es difícil, pero con el esfuerzo que uno hace, Dios pone lo que falta”, expresó Torres al recibir la noticia. Este logro representa no solo un avance personal en su carrera, sino también una contribución significativa al reconocimiento internacional del arbitraje dominicano.

En el presente, Junior Torres se encuentra desempeñando su labor como árbitro en la Serie del Caribe 2024, un evento que reúne a lo mejor del béisbol caribeño en Miami, Florida. Su participación en esta prestigiosa serie es un testimonio de su capacidad y destreza en el terreno de juego, consolidándose como una promesa destacada en el arbitraje a nivel internacional.

Torres comparte el escenario con otros dos árbitros dominicanos, Félix Neón y Hardlen Acosta, quienes también forman parte del sistema minoritario del béisbol de Estados Unidos. Este trío, junto con el experimentado Jesús Ferrer, quien ha arbitrado juegos de Grandes Ligas de pretemporada, representan la excelencia del arbitraje dominicano en el ámbito internacional.

El camino hacia las Ligas Menores presenta oportunidades prometedoras para Torres, con posibilidades de comenzar en la rookie league o incluso en Clase A. Su desempeño en los entrenamientos en Vero Beach, Florida, le valió el reconocimiento de Minor League, abriendo las puertas a un futuro lleno de desafíos y oportunidades para este talentoso árbitro.

La emoción y los nervios han sido compañeros de viaje para Torres desde que recibió la noticia de su contratación. “Cuando me llamaron a mí, me puse nervioso. Es algo que uno viene deseando desde hace tiempo”, compartió Torres, reflejando la magnitud de este logro en su carrera.

El respaldo y el apoyo de figuras clave en el arbitraje dominicano, como Jorge Bausa, supervisor de árbitros en la Liga Dominicana, han sido fundamentales para el desarrollo de Torres. Reconoce el respaldo recibido y agradece a quienes han sido parte fundamental de su camino hacia el éxito.

El legado arbitral en la familia Torres es evidente, ya que su padre también es árbitro en la Dominican Summer League. La noticia de la contratación de Junior fue recibida con alegría y emoción, especialmente por su padre, quien vio en su hijo la continuidad de un legado familiar.

Las llamadas de alegría a su esposa Elianny Jazmín y a sus padres, Pedro Torres y Leyda Amparo, marcaron un momento especial en la vida de Junior. “Se me salieron las lágrimas de la emoción”, confesó el árbitro dominicano, demostrando la importancia de este hito no solo para él, sino también para su familia.

La carrera de árbitro, como cualquier otra, presenta desafíos y exigencias. Torres enfatiza la importancia del dominio del idioma inglés para aquellos que aspiran a ingresar a las Ligas Menores y, eventualmente, a las Grandes Ligas. Comparte su experiencia de recibir clases a través de Zoom, destacando la dedicación y el esfuerzo necesario para superar las barreras idiomáticas en este camino.

Con un mensaje inspirador para los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, Torres destaca la perseverancia como clave del éxito. “En el país hay muchos muchachos que vienen detrás, que están trabajando fuerte”, señaló, alentando a la próxima generación a continuar luchando por sus sueños y a reconocer la importancia del idioma inglés como una herramienta esencial en su desarrollo.

El ascenso de Junior Torres en el mundo del arbitraje es una historia que inspira y motiva a todos aquellos que aspiran a alcanzar metas elevadas en el béisbol y en la vida. Su paso a las Ligas Menores es solo el comienzo de un emocionante viaje, y su contribución al prestigio del arbitraje dominicano deja una marca indeleble en la historia del béisbol nacional. Con un futuro prometedor, Junior Torres se erige como un ejemplo de dedicación, esfuerzo y pasión por el béisbol, representando con orgullo a la República Dominicana en el escenario internacional.