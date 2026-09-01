Ketel Marte aclara el gesto que generó dudas tras su regreso con Arizona El dominicano volvió al terreno después de su ausencia ante Boston y explicó que una pregunta en conferencia de prensa provocó una interpretación equivocada sobre su relación con los fanáticos.

Ketel Marte volvió a ponerse el uniforme de los Diamondbacks de Arizona este lunes, pero su regreso estuvo acompañado por un asunto pendiente fuera del terreno. El segunda base dominicano tuvo que aclarar las dudas generadas después de que la semana pasada no se presentara a un partido contra los Medias Rojas de Boston y, posteriormente, rechazara enviar un mensaje a los aficionados durante su comparecencia ante los medios.

Marte fue activado de la lista de lesionados antes del encuentro contra los Phillies de Filadelfia y, antes de saltar al terreno, habló con sus compañeros sobre lo ocurrido con su ausencia frente a Boston.

La situación también generó conversación entre los aficionados después de que el dominicano no aprovechara una oportunidad durante su disponibilidad con la prensa para dirigirse directamente a ellos. Sin embargo, después del partido contra Filadelfia, Marte explicó que todo se originó a partir de un problema de interpretación.

“Cuando la pregunta fue hecha, no entendí realmente la palabra que se utilizó”, explicó el jugador a través de un intérprete, según Arizona Sports.

Marte quiso dejar claro que su decisión no debe interpretarse como un distanciamiento de los seguidores de Arizona.

“Nunca voy a dejar de amar a mis fanáticos y eso es lo que quiero que entiendan”, agregó.

Regreso con participación ofensiva

En su primera aparición tras el episodio, Marte tuvo una participación ofensiva discreta, pero consiguió embasarse en dos ocasiones.

El dominicano recibió una base por bolas en la sexta entrada y conectó un sencillo en el octavo episodio, mientras los Diamondbacks intentaban remontar un encuentro que terminaron perdiendo 2-1 frente a los Phillies.

Aunque Arizona consiguió poner presión durante las últimas entradas, no logró completar la remontada.

Para Marte, el partido representó el regreso a la acción después de una semana marcada por la incertidumbre sobre su situación. Su presencia vuelve a ser relevante para unos Diamondbacks que afrontan el último mes de la temporada en plena pelea por la postemporada.

Arizona, en plena lucha por el comodín

La derrota dejó a Arizona con marca de 73-66, pero el equipo continúa metido de lleno en la disputa por uno de los boletos de comodín de la Liga Nacional.

Los Diamondbacks se encontraban apenas medio juego detrás de los Cubs de Chicago por la última plaza disponible para la postemporada.

Con septiembre recién comenzando, cada partido adquiere mayor importancia para los equipos que buscan mantenerse con vida en la carrera por octubre. Para Arizona, recuperar a Marte puede representar una pieza importante en ese objetivo.

El dominicano regresó precisamente cuando el margen de error comienza a reducirse y cuando los Diamondbacks necesitan convertir sus oportunidades en victorias.

Un regreso rodeado de atención

Más allá de sus dos imparables y de la derrota ante Filadelfia, la jornada sirvió para que Marte cerrara una parte de la controversia que acompañó su regreso.

El jugador decidió hablar después del encuentro para aclarar que su respuesta durante la conferencia de prensa no significaba rechazo hacia los aficionados. Su mensaje fue directo: mantiene el vínculo con quienes siguen al equipo y aseguró que nunca dejará de quererlos.

Ahora, la atención vuelve al terreno.

Arizona necesita victorias para mantenerse en la carrera por el comodín y Marte tendrá la oportunidad de aportar durante el tramo decisivo de la temporada. Después de una semana marcada por interrogantes, su regreso coloca nuevamente el foco sobre lo que puede hacer con el bate y el guante en la recta final.

Los Diamondbacks volverán a enfrentarse a los Phillies este martes, en busca de su primera victoria de septiembre y de mantenerse cerca de los puestos de clasificación.