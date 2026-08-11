Ketel Marte se acerca a los 200 jonrones El dominicano alcanzó los 20 cuadrangulares por cuarta temporada consecutiva y se perfila para superar los 200 de por vida este mismo año.

Ketel Marte continúa ampliando su legado entre los principales bateadores dominicanos de las Grandes Ligas. El intermedista de los Diamondbacks de Arizona alcanzó recientemente los 20 cuadrangulares en la temporada 2026, una cifra que no solo refleja su producción de poder, sino también la consistencia que ha construido durante los últimos años.

El jonrón número 20 de la campaña representó, además, el 191 de su carrera en las Mayores. Con 46 partidos restantes para Arizona al momento de la publicación original, Marte quedó a solo nueve vuelacercas de alcanzar los 200, una barrera estadística que podría superar antes de finalizar la temporada si mantiene un ritmo ofensivo similar.

La importancia de la cifra trasciende el número absoluto. Marte se ha convertido en uno de los intermedistas activos más productivos en cuanto a poder y es uno de los pocos jugadores de su posición que ha logrado sostener durante varias temporadas una producción de al menos 20 jonrones.

De acuerdo con los datos presentados, Marte suma cuatro campañas consecutivas con 20 o más cuadrangulares, una secuencia que comparte con Brandon Lowe entre los jugadores que tuvieron la segunda base como posición primaria durante ese período. En esas cuatro temporadas, el dominicano acumuló 109 jonrones, para un promedio superior a 27 por campaña.

Ese rendimiento ayuda a explicar por qué su perfil ofensivo resulta particularmente valioso. La segunda base tradicionalmente ha estado asociada con jugadores capaces de aportar contacto, velocidad y defensa, pero Marte pertenece a una generación de intermedistas que ha elevado considerablemente el componente de poder de la posición.

El dominicano también tiene antecedentes que respaldan esta evolución. Su mayor producción de cuadrangulares en una temporada llegó en 2024, cuando conectó 36. Ahora, con 32 años y contrato garantizado con Arizona hasta 2031, dispone de varias temporadas para continuar acumulando estadísticas y acercarse a algunas de las marcas históricas de los dominicanos que jugaron principalmente en la segunda base.

En ese apartado, Robinson Canó aparece como el referente señalado en la información original, con siete temporadas de al menos 20 jonrones. Marte todavía tiene camino por recorrer para acercarse a ese registro, pero su permanencia proyectada en Arizona le ofrece una oportunidad real de seguir escalando posiciones.

Entre los intermedistas activos, José Altuve lidera con siete campañas de 20 o más jonrones, mientras Ozzie Albies se encuentra en otro de los grupos destacados por su capacidad para combinar la posición con producción de poder.

La próxima gran meta de Marte, sin embargo, está mucho más cerca: los 200 jonrones de por vida. Llegar a esa cifra representaría otro hito significativo para un jugador que ya acumula 12 temporadas en las Grandes Ligas y que ha logrado convertirse en una pieza central de los Diamondbacks.

Los nueve cuadrangulares que necesita pueden parecer una distancia considerable, pero el contexto de la temporada hace que la posibilidad sea tangible. Con 46 encuentros pendientes para Arizona al momento del reporte, Marte necesitaría conectar aproximadamente un jonrón cada cinco partidos para alcanzar los 200 antes del final de la campaña.

Más allá de si consigue o no completar la hazaña en 2026, la trayectoria reciente deja claro que el poder se ha convertido en una parte esencial de su identidad ofensiva. Sus cuatro temporadas consecutivas superando los 20 vuelacercas muestran que no se trata de una explosión aislada, sino de una tendencia sostenida.

Para los Diamondbacks, mantener a un bateador de esta dimensión durante los próximos años supone contar con una pieza capaz de producir desde una posición de gran valor. Para Marte, cada jonrón representa una oportunidad adicional de acercarse a una cifra simbólica y, al mismo tiempo, reforzar su lugar entre los dominicanos más destacados de su generación.

Con 191 cuadrangulares y varias temporadas todavía por delante, el siguiente capítulo de su carrera tiene una cifra muy concreta: 200. Y todo apunta a que el dominicano tendrá la oportunidad de alcanzarla muy pronto.