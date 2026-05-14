La carrera por el Cy Young de la Liga Nacional 2026: Ohtani lidera el ERA pero Cristopher Sánchez manda en WAR y la competencia es feroz Con una cuarta parte del calendario disputada, el japonés tiene el mejor ERA de la liga (0.82) pero enfrenta a Skenes, Misiorowski, Sánchez y una lista de candidatos que no le cederán el premio sin pelea.

Shohei Ohtani está lanzando el mejor béisbol de su carrera. Pero ganar el Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2026 no será tan sencillo como sus números sugieren — porque la competencia en el viejo circuito es, en este momento, extraordinariamente profunda.

Con una cuarta parte del calendario disputada, aquí está el estado real de la carrera por el galardón al mejor lanzador de la Liga Nacional.

El líder en ERA: Shohei Ohtani (Dodgers)

| Estadística | Número |

| ERA | 0.82 — 1° en MLB |

| WHIP | 0.82 — 2° en la Liga Nacional |

| Ponches | 50 en 44.0 innings |

| Promedio de bateo contra | .161 — 2° en la Liga Nacional |

| WAR (FanGraphs) | 1.9 — 3° en la Liga Nacional |

| ERA+ | 486 — el más alto de toda la MLB |

| Récord | 3-2 |

El ERA de Ohtani es histórico. Su ERA+ de 486 supera ampliamente a todos sus colegas en las Grandes Ligas. Pero tiene solo tres victorias — en parte porque los Dodgers solo pudieron anotar más de cuatro carreras una vez en sus siete aperturas. El pobre apoyo ofensivo es el principal obstáculo entre Ohtani y el Cy Young.

El líder en WAR: Cristopher Sánchez (Filis de Filadelfia)

| Estadística | Número |

| WAR (Baseball Reference) | 2.5 — 1° en la Liga Nacional |

| WAR (FanGraphs) | 2.0 — 1° en la Liga Nacional |

| ERA | 2.11 |

| Ponches | 67 en 55.1 innings |

| Récord | 4-2 |

El zurdo dominicano llegó segundo en la votación del Cy Young el año pasado y este año lidera la Liga Nacional en la métrica más completa del béisbol. Sánchez no tiene el ERA de Ohtani, pero tiene más innings, más ponches y el mejor WAR del circuito. Para los votantes que priorizan el valor total sobre una sola estadística, Sánchez es el candidato más sólido.

El ganador del año pasado: Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh)

| Estadística | Número |

| ERA | 1.98 |

| Ponches | 56 en 56.0 innings |

| Récord | 6-2 |

El ganador del Cy Young 2025 ha dejado sin carrera al rival en cuatro de sus últimas cinco salidas. Skenes tiene más victorias que Ohtani, más innings lanzados y un ERA por debajo de 2.00. Si mantiene este nivel, será el candidato más difícil de desplazar.

El rey de los ponches: Jacob Misiorowski (Cerveceros de Milwaukee)

| Estadística | Número |

| Ponches | 80 en 51 innings — 1° en MLB |

| ERA | 2.12 |

| Récord | 3-2 |

El derecho de los Cerveceros lidera toda la MLB en ponches y viene de establecer el récord histórico de velocidad para un abridor con 10 lanzamientos a más de 103 mph en una sola noche. Sus números de ponches son de otro planeta — pero necesita más innings y más victorias para consolidar su candidatura.

El cerrador que también entra en la conversación: Mason Miller (Padres de San Diego)

| Estadística | Número |

| Salvamentos | 13 en 13 oportunidades |

| Carreras limpias | 2 |

| Ponches | 40 en 19.2 innings |

Miller está teniendo una temporada especial como cerrador. Históricamente, los relevistas tienen pocas opciones en la votación del Cy Young, pero sus números son tan dominantes que los votantes no podrán ignorarlo completamente.

Los otros candidatos a seguir

| Lanzador | Equipo | ERA | K | Récord |

| Bryce Elder | Bravos de Atlanta | 1.81 | 53 | 4-1 |

| Chris Sale | Bravos de Atlanta | 2.20 | 56 | 6-2 |

| Chase Burns | Rojos de Cincinnati | 2.11 | — | 4-1 |

| Shota Imanaga | Cubs de Chicago | 2.32 | — | 4-3 |

| Foster Griffin | Nacionales de Washington | 2.12 | — | 4-1 |

Los Bravos de Atlanta tienen la pareja más sólida del béisbol con Elder y Sale — ambos con ERA por debajo de 2.30 y récords ganadores. Si alguno de los dos mantiene el nivel, podría colarse en la conversación.

El veredicto: ¿quién gana el Cy Young?

Con una cuarta parte del calendario disputada, la carrera está completamente abierta. Ohtani lidera en ERA y ERA+, Sánchez lidera en WAR, Skenes lidera en victorias y Misiorowski lidera en ponches. Cuatro candidatos con argumentos legítimos y una temporada entera por delante.

Lo que está claro es que Ohtani, por primera vez en su carrera, está lanzando al nivel de un ganador del Cy Young. La pregunta es si los votantes premiarán el ERA histórico o el valor total acumulado a lo largo de la temporada.