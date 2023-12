La casa de Wander Franco allanada por autoridades La estrella en conflicto de los Rays no ha sido encontrado.

Después de meses de esperar a que salga más información sobre la investigación del campocorto All-Star de los Tampa Bay Rays , Wander Franco, se informa que hay un nuevo acontecimiento importante. La Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia de Santo Domingo, República Dominicana, allanó dos casas en busca de Franco, según Kristie Ackert del Tampa Bay Times.

Esto en relación con las supuestas relaciones que la joven de 22 años sostenía con menores de edad. La última actualización no augura nada bueno para Franco. Las autoridades locales registraron la residencia del jugador así como su “casa materna”, pero no lo encontraron presente. Aunque la gente sólo puede especular en este momento, obviamente no es una buena señal que la policía esté buscando al sujeto de una investigación.

Héctor Gómez, brindó información sobre cuál parece ser la causa detrás de sus recientes movimientos.

“ FUENTE: Se han encontrado nuevas pruebas en el caso de Wander Franco que lo implican aún más en las acusaciones que se han hecho en su contra de supuestas relaciones con menores”, publicó Gómez en X/Twitter el martes.

Los Rays no han tomado una decisión sobre Wander Franco, mientras las autoridades dominicanas y la MLB continúan investigando las acusaciones en su contra. Pero con las cosas potencialmente intensificándose, los fanáticos pueden esperar que adopten una postura firme. La liga lo puso en licencia administrativa en agosto.

También es posible que esperen a que se desarrolle todo el proceso legal en caso de que se presenten cargos contra Franco. Sin embargo, no se puede reflexionar sobre nada de eso hasta que se localice a este hombre, que se creía que era el futuro de la franquicia.