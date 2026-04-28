La desesperación de un Cy Young: Trevor Bauer ofrece lanzar “gratis” con tal de volver a las Grandes Ligas Trevor Bauer ha roto el silencio sobre su exilio de la Gran Carpa, revelando que ha llegado al extremo de ofrecer sus servicios por "cero dólares". Tras un reciente juego sin hits en ligas independientes, el derecho asegura que hay un patrón extraño en las oficinas de MLB que le impide concretar su regreso. ¿Está el sistema bloqueando a Bauer o su pasado pesa más que su brazo?

Trevor Bauer no se rinde, pero su paciencia se agota. El exganador del premio Cy Young, quien actualmente brilla con los Long Island Ducks en la Atlantic League, confesó en una entrevista reciente con Dan Dakich de OutKick que su deseo de volver al máximo nivel lo ha llevado a hacer ofertas económicas inauditas.

“Por literalmente cero dólares”

Bauer, quien no lanza en las Mayores desde 2021 tras ser suspendido por acusaciones de agresión sexual (de las cuales no enfrentó cargos criminales), asegura que el dinero no es el obstáculo para su retorno:

“He ofrecido jugar gratis. He ofrecido ir a las ligas menores. He ofrecido literalmente donar mi salario completo a las fundaciones de los equipos, jugar por literalmente cero dólares”, sentenció el lanzador.

A pesar de haber demostrado que mantiene sus condiciones físicas tras pasos exitosos por Japón (Yokohama BayStars) y México (Diablos Rojos del México), el derecho sigue sin recibir la llamada definitiva de una de las 30 organizaciones de MLB.

¿Existe una “Lista Negra”?

Bauer describió un patrón frustrante que ha vivido en múltiples ocasiones con diferentes equipos. Según el lanzador, las conversaciones suelen avanzar positivamente hasta que llegan al nivel más alto de la gerencia:

El proceso: Front office, jugadores, relaciones públicas y dueños parecen estar de acuerdo inicialmente.

El muro: “Nos dicen: ‘Mantén el teléfono encendido, te llamaremos’. Luego pasan dos o tres días y nos dicen: ‘Hey, no podemos hablar de esto, pero no va a funcionar'” .

Su conclusión: Para Bauer, la repetición de este escenario en varias organizaciones a lo largo de los años confirma sus sospechas de que existe un bloqueo implícito en su contra.

El brazo sigue intacto

Mientras espera, Bauer no pierde el tiempo. Recientemente lanzó un no-hitter con los Ducks, recordando al mundo del béisbol que, a pesar de sus 35 años y su inactividad en MLB, su repertorio sigue siendo de calibre de Grandes Ligas. En su última temporada en la Gran Carpa con los Dodgers (2021), dejó una efectividad de 2.59 en 17 aperturas.

¿Cree usted que un equipo necesitado de pitcheo debería darle una oportunidad a Bauer si él está dispuesto a jugar gratis, o su presencia en el clubhouse traería demasiados problemas mediáticos?